美媒稱全球抗疫美國第一 趙立堅：只能表示「呵呵」

新冠肺炎全球疫情仍在延續，彭博社日前發布新一期全球抗疫排名榜，其中疫情一度冠全球的美國排名第一、成為全球第一抗疫大國，相反目前只有零星個案的中國，只排名第八。中國外交部發言人趙立堅回應時說，「我想世界民眾只能表示呵呵」。

趙立堅周一（12日）主持例行記者會，有記者提問，彭博社日前發布新一期的全球抗疫排名，美國排名第一，成為全球第一抗疫大國，中國排名第八，中方有何評論？

趙立堅回應說： 這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，彭博社這個報告是不是印錯了？他們還問，在他們心中一向權威的彭博社，怎麼能如此小兒科？

他並指出，看到有關報道說，彭博社的所謂全球抗疫排名，為了達到美國第一的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素刪掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。

趙立堅：怎麼能如此小兒科？

趙立堅說，中國人常說，老百姓心中有桿秤，群眾的眼睛是雪亮的。所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的。「我想世界民眾只能表示呵呵了，姑且把它當作茶餘飯後的談資吧。」

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彭博社原來用這些標準 衡量抗疫優劣

彭博社28日彭博以「世界終於重啟，最好和最壞的去處」為題，公布最新全球抗疫排行（Covid Resilience Ranking），針對全球53個2000億美元以上經濟體進行排名，評分項目包括「疫苗接種率」、「封鎖嚴格度」、「航班飛行力」、「已接種疫苗旅客的旅行路線開放度」等4項指標，而美國在排名中拿下了第一名。

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彭博社報道指出，美國因為注射高效能的mRNA疫苗，所以4項指標都是最高的，得分76，表現最佳。現在美國已接種疫苗的人口，已經不再需要戴口罩，餐廳座無虛席，人們也開始重啟度假計劃。

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另外，在亞洲國家方面，中國排名第8，南韓第10，新加坡13、日本23、香港30。而倒數10名中，包括台灣在內，就有7個來自亞太。

該報道續指，因為嚴格的封鎖管制仍然存在，加上對於小規模社區感染「0容忍」的防疫態度，限制了一些去年防疫表現良好的「亞太地區國家」對外開放能力，排名因此下滑，其中包括新加坡、香港、澳洲，台灣，而倒數第10名的台灣由於疫苗接種進度落後，再加上近期本土疫情大爆發，得分為52.1，排名雪崩式暴跌至44名。

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責任編輯：李冰琪

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