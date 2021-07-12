【神州快訊】2021年生態文明貴陽國際論壇開幕 栗戰書：中國歷來重信守諾

▲ 貴州書寫「生態大文章」，圖為貴州紅楓湖大橋

7月12日，2021年生態文明貴陽國際論壇在貴州省貴陽市開幕，以「低碳轉型 綠色發展——共同構建人與自然生命共同體」為主題，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書出席並作主旨演講。他表示，作為世界大家庭的一員，中國一直承擔着負責任大國應有的責任。中國歷來重信守諾，將全面落實既定目標，為保護生態環境、保育生物多樣性、應對氣候變化作出更大貢獻。

2020年9月，國家主席習近平在第75屆聯合國大會一般性辯論上宣佈，中國力爭到2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和；12月12日，習近平出席聯合國氣候雄心峰會宣佈，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

栗戰書在致辭中表示，中國的現代化是人與自然和諧共生的現代化。中國將秉持人類命運共同體理念，與國際社會一道，共同為應對全球氣候環境挑戰、維護地球生態安全作出積極貢獻。他提出，要牢固樹立生態文明理念，要加快推動綠色低碳發展，要全面加強污染防治工作，要健全完善法律制度體系，要積極推動國際交流合作。

貴州省委書記諶貽琴：四個「致力於」打造綠色貴州

栗戰書在致辭中稱贊貴州「到處都是『江從白鷺飛邊轉，雲在青山缺處生』的美麗景象」。貴州省是國家生態文明試驗區，以建設「多彩貴州公園省」為總目標，把大生態作為三大戰略行動之一，把「綠色+」融入經濟社會發展各方面，奮筆書寫「生態大文章」。貴州經濟增速連續40個季度位居全國前三，其中3年經濟增速位居全國第一位，綠色經濟佔GDP比重達42%，生態環境指標持續向好並保持全國前列，森林覆盖率达61.51%。

貴州省委書記、省人大常委會主任諶貽琴在開幕式致辭時表示，貴州將深入貫徹新發展理念，把優良生態文化傳統與現代生態理念貫通起來，走向生態文明新時代，建設人與自然和諧共生的現代化。貴州將致力於學習貫徹習近平生態文明思想，堅決踐行綠色使命；致力於推動經濟高質量發展，加快壯大綠色經濟；致力於推進生態高效能治理，持續完善綠色制度；致力於創造人民高品質生活，共同打造綠色家園。

唯一以生態文明為主題國家級國際性論壇

生態文明貴陽國際論壇作為中國唯一以生態文明為主題的國家級國際性論壇，自2009年舉辦首屆以來，已舉辦10屆。今年論壇於7月12日至13日在貴陽市以綫上綫下相結合的方式舉辦，內容設計上，分為「會、展、招」3個板塊，包含論壇會議活動、展覽展示展銷、綠色產業招商系列活動。論壇邀請中外政要、國內外一流專家、知名企業和國際組織負責人出席，嘉賓規模500人左右。