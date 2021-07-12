▲ 解放軍罕有密集練兵 東南西北一起來

中美地緣政治角力白熱化之際，解放軍幾乎同一時間在北部黃海、東南沿海地區進行軍演，而中俄聯合軍演亦預計近期在西北地區登場。解放軍罕有密集練兵，引外界注視。

根據青島海事局發布，黃海周一（12日）1200時起至7月16日1200時，在兩個區域內組織重大軍事活動，為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。

而中國軍視網則報道，北部戰區海軍航空兵某部近日在渤海某海空域，組織跨晝夜低空布雷封鎖、空空導彈實射等課目訓練，檢驗部隊遂行實戰化任務能力。

北部戰區海軍航空兵 演練低空布雷封鎖

北部戰區海軍航空兵在渤海舉行實彈射擊訓練，數架殲擊轟炸機依次起飛，組成戰術編隊飛向目標空域，展開布雷封鎖任務。戰機低空隱蔽機動，迅速轉換隊形，尋找時機完成模擬布雷。當晚他們再次出動，前後艙飛行員密切配合，快速識別靶標並完成導彈攻擊訓練。

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至於東南沿海地區，人民網報道，解放軍東部戰區海軍航空兵某旅，連日來連續組織開展多機型、多課目、大強度的跨晝夜飛行訓練，提升部隊全天候作戰能力。

報道指，此次訓練不設預案、沒有腳本，一切對標實戰，要求飛行員自主研究、自主對抗，對飛行員任務規劃、態勢感知和臨機決斷能力，都提出了挑戰。

東部戰區展開大強度跨晝夜飛行訓練

其中一幕是，戰機機師從雷達屏幕搜索模擬敵機，尋獲位置後迅速和僚機作好應戰準備，抓住轉瞬即逝的攻擊時機，鎖定敵機並將之「擊落」。負責對海對地攻擊的任務機組，則制訂出合理的突擊和攻擊路線，在最快時間內完成任務。

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該旅負責人表示，隨著近年來深入推進實戰化訓練，他們積極探索不設定戰術戰法，隨機設置空中威脅的「臨機型」訓練模式，重點加強飛行員自主謀戰的能力。

另一方面，俄羅斯通訊社稍早前報道，中國與俄羅斯的中俄聯合軍演即將7月在寧夏舉行。

中俄本月在大西北聯合軍演

報道指，中國解放軍西部戰區和俄東部軍區，已於上月22日在哈巴羅夫斯克舉行「西部/互動-2021」聯合演習進行磋商，演習將於2021年7月在中國西北寧夏舉行。

值得注意是，在相若時間，美國等逾30國將在黑海大練兵，中俄、與美國及其盟友們有打對台的意味。

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責任編輯：鄧國強

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