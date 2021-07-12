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【突發】蘇州酒店倒塌 至少1死10失蹤多人傷（有片，多圖）（第二版）

社會熱點 20:22 2021/07/12

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【突發】江蘇酒店倒塌 至少1死10失蹤多人傷

江蘇蘇州市吳江區松陵鎮四季開源酒店周一（12日）下午發生倒塌事故，輔樓（配套建築）部份突然傾塌、瞬間變成頹垣敗瓦。央視報道，事故至少造成1人死亡，10人失蹤、另多人受傷。死傷者數字或會進一步增加。

（新增第四段酒店背景資料）

根據當地政府消息，事發在周一下午2時許，現場是蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號的四季開源酒店；輔樓倒塌後，現場一片頹垣敗瓦，經初步了解有被困人員，數量正在核查中，當地公安消防等部門正全力開展救援工。

而央視報道，截至周一18時40分，已救出被困人員8人，其中1人死亡，4人生命體徵平穩，3人正在搶救。另有失聯人員10人。救援正在全力進行，事故原因正在調查中。

根據訂房網站資訊，酒店於2018年裝修，而營業執照則反映，酒店2019年3月８日開始營業。而九派新聞引述附近商戶稱，倒塌大樓房子其實已很老，1樓是大廳，用來開飯店，二、三樓用來住宿。

也有附近居民描述，倒塌的酒店有四層高，倒塌範圍是輔樓，涉及13間房15名住戶。「被救出來的人，身上都是血」。

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責任編輯：鄧國強

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