【突發】蘇州酒店倒塌 至少1死9失蹤多人傷（有片，多圖）（第四版）

▲ 【突發】江蘇酒店倒塌 至少1死10失蹤多人傷

江蘇蘇州市吳江區松陵鎮四季開源酒店周一（12日）下午發生倒塌事故，輔樓（配套建築）部份突然傾塌、瞬間變成頹垣敗瓦。央視報道，事故至少造成1人死亡，9人失蹤、另多人受傷。死傷者數字或會進一步增加。事件驚動中央，應急管理部、住建部已派官員赴往現場指導。

（更新獲救及失蹤人數）

根據當地政府消息，事發在周一下午2時許，現場是蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號的四季開源酒店；輔樓倒塌後，現場一片頹垣敗瓦。央視報道，截至周一21時40分，已救出被困人員9人，其中1人死亡，4人生命體徵平穩，3人正在搶救，還有1人未明。失聯人員9人。救援正全力進行，事故原因待調查。

根據訂房網站資訊，酒店於2018年裝修，而營業執照則反映，酒店2019年3月８日開始營業。

「倒塌時動靜不大，一到四層是直接『坐』下去的。」一名目擊事發經過的商戶表示，當時圍觀者很多，幾名傷者被抬出送院，不少都滿身鮮血。另一名商戶憶述，他最初以為發生爆炸，趕緊叫在現場的人往外跑。有圍觀救援的市民則說，由於無法使用機械輔助挖掘，救援人員只能徒手搬開瓦礫，初期進度較慢。

在區內開維修店的徐先生則指，酒店所在的建築物樓齡超過30年，之前名叫珊瑚飯店，轉手後改名四季開源酒店。酒店屬於吳江區中心地段，客流量還可以。另有附近居民描述，倒塌的酒店有四層高，倒塌範圍是輔樓，涉及13間房15名住戶。「被救出來的人，身上都是血」。

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責任編輯：鄧國強

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