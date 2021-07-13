蘇州酒店倒塌增至8死 仍有9人失蹤（有片，多圖）（第五版）

江蘇蘇州市吳江區松陵鎮四季開源酒店周一（12日）下午發生倒塌事故，輔樓（配套建築）部份突然傾塌、瞬間變成頹垣敗瓦。截至今早7時，遇難人數增至8人，仍有9人失蹤，現場搜救工作仍在進行中，當地應急管理部、住建部已派官員赴往現場指導。

（更新獲救及失蹤人數）

事發周一下午2時許，蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號的四季開源酒店，部分建築物突然倒塌。輔樓倒塌後，現場一片頹垣敗瓦。

根據旅館入住登記信息，前期發現有18人被困，及後發現還有5名未登記人員被困，現場被困人員總數為23人。截至今日（13日）7時，已救出14人，其中1人無傷已回家，5人生命體徵平穩，8人遇難。目前還有9人失聯，當局仍在全力搜救中，事故原因有待調查。

據通報，坍塌建築為三層鋼混結構。一名目擊事發經過的商戶表示，「倒塌時動靜不大，一到四層是直接『坐』下去的」，當時圍觀者很多，幾名傷者被抬出送院，不少都滿身鮮血。

另一名商戶憶述，他最初以為發生爆炸，趕緊叫在現場的人往外跑。有圍觀救援的市民則說，由於無法使用機械輔助挖掘，救援人員只能徒手搬開瓦礫，初期進度較慢。

住客事故前一小時退房撿回一命

據內地傳媒報道，住客陳先生（化名）曾在酒店住宿3晚，通過線上平台訂購價格為人民幣120元一晚。他在酒店倒塌前一小時退房，「事後回想起來仍心有餘悸，真是大難不死。」

他指出，入住的時候，一直聽到酒店裝潢的聲音，「聽到的聲音類似咚咚咚敲牆聲，似乎是從地下室傳來，飯店院子裡也可以看到建材堆積。」

酒店樓年30年 曾多次易主

賬號主體為蘇州市四季開源餐飲服務有限公司的微信公眾號「四季開源」顯示，該酒店於2020年5月28日正式開業。

但四季開源酒店所在的建築，曾多次易主，並數此翻修。

在區內開維修店的徐先生指，酒店所在的建築物樓齡超過30年，之前名叫山湖飯店，轉手後改名四季開源酒店。酒店屬於吳江區中心地段，客流量還可以。另有居民憶述，四季酒店營業前，該建築也曾命名為「君緣酒店」。

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責任編輯：易燕丹

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