蘇州酒店坍塌事故搜救結束 17人罹難（有片，多圖）（第六版）

江蘇蘇州市吳江區松陵鎮四季開源酒店周一（12日）下午發生倒塌事故，輔樓（配套建築）部份突然傾塌、瞬間變成頹垣敗瓦。截至今（14日）早9時，搜救工作全部結束。事故造成17人遇難，蘇州省政府已成立事故調查組，對事故具體原因開展深入調查。當地公安機關已對酒店法定代表人、實際經營人、項目負責人、工程設計人員、現場施工負責人等進行傳喚調查，並對相關人員採取刑事強制措施。

（更新事故遇難人數）

蘇州市政府新聞辦透過官方微博發布《關於「7·12」吳江區四季開源酒店輔房坍塌事故情況通報》，表示今早9時搜救工作全部結束，失聯人員已全部救出。共搜救出被困人員23人，當中1人無傷已回家，5名受傷人員經救治生命體征平穩，17人遇難。

據新華社從江蘇吳江塌樓事故現場救援指揮部獲悉，初步認定這起事故是因為產權方私自對房屋結構進行改造，造成房屋部分坍塌。

住客事故前一小時退房撿回一命

事發周一下午2時許，蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號的四季開源酒店，部分建築物突然倒塌。輔樓倒塌後，現場一片頹垣敗瓦。

據通報，坍塌建築為三層鋼混結構。一名目擊事發經過的商戶表示，「倒塌時動靜不大，一到四層是直接『坐』下去的」，當時圍觀者很多，幾名傷者被抬出送院，不少都滿身鮮血。

另一名商戶憶述，他最初以為發生爆炸，趕緊叫在現場的人往外跑。有圍觀救援的市民則說，由於無法使用機械輔助挖掘，救援人員只能徒手搬開瓦礫，初期進度較慢。

據內地傳媒報道，住客陳先生（化名）曾在酒店住宿3晚，通過線上平台訂購價格為人民幣120元一晚。他在酒店倒塌前一小時退房，「事後回想起來仍心有餘悸，真是大難不死。」

他指出，入住的時候，一直聽到酒店裝潢的聲音，「聽到的聲音類似咚咚咚敲牆聲，似乎是從地下室傳來，飯店院子裡也可以看到建材堆積。」

酒店樓年30年 曾多次易主

賬號主體為蘇州市四季開源餐飲服務有限公司的微信公眾號「四季開源」顯示，該酒店於2020年5月28日正式開業。

但四季開源酒店所在的建築，曾多次易主，並數此翻修。

在區內開維修店的徐先生指，酒店所在的建築物樓齡超過30年，之前名叫山湖飯店，轉手後改名四季開源酒店。酒店屬於吳江區中心地段，客流量還可以。另有居民憶述，四季酒店營業前，該建築也曾命名為「君緣酒店」。

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責任編輯：易燕丹

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