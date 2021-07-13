廣州番禺北斗大橋橋墩破裂 貨輪撞上一刻畫面曝光（多圖）

▲ 廣州番禺北斗大橋橋墩破裂 貨輪撞上一刻畫面曝光

廣州番禺北斗大橋出現嚴重事故。一艘貨輪與番禺北斗大橋發生碰撞，導致大橋一處橋墩破裂並傾斜。番禺北斗大橋目前處於封閉狀態，禁止人員和車輛通行。貨輪撞上橋墩一刻畫面亦曝光，可見撞擊令貨輪本身亦顯著後退，力度可想而知。

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今次意外發生時間出現不同講法。部分流傳貨輪撞橋畫面配有字幕，指事故是在周一（12日）發生。但《南方都市報》向廣州市番禺北斗大橋有限公司查詢時，工作人員稱，北鬥大橋橋墩是周二（13日）淩晨被一艘船撞到。

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南方網報道，「新谷333」貨船周二早上6時左右，與廣州番禺北鬥大橋發生碰撞，導致大橋南一橋墩產生嚴重裂痕，出現了明顯的歪斜。貨船目前停留在大橋附近，船頭左側凹進去，有明顯撞擊痕跡。

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由於橋墩被撞，番禺北斗大橋現已實施交通管制，禁止通行，車輛需要繞道行駛。工作人員指出，大橋具體甚麼時候能通行，需要專家到現場做完檢測，看結果才能決定。

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與此同時，因應北斗大橋交通管制，番108、番130線臨時取消行經北斗大橋，繞行沙灣大橋往來番禺及南沙兩地，巴士班次間隔亦有所增加。前往番108線區內段（廣州南站至沙灣古鎮南門區間）沿線站點，可改乘番108B線出行。

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責任編輯：連兆鋒