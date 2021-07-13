  • 31°C
香港時間 : 2021713日 (二) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國上半年進出口總值創歷史同期最好水平 下半年增速或放缓（第二版）

經濟脈搏 10:36 2021/07/13

分享：

人行宣布全面降準引發市場對經濟增長勢頭放緩擔憂，惟最新數據顯示，中國上半年外貿進出口總值18.07萬億元，創歷史同期最好水平，按年增27.1%。其中出口9.85萬億元，增長28.1%；進口8.22萬億元，增長25.9%。

海關總署表示，上半年中國外貿延續了去年下半年的良好勢頭，增速較快，為全年外貿量穩質升奠定了良好基礎。今年下半年進出口按年增速或將放緩，但全年進出口仍然有望保持較快增長。

 

今年上半年，中國進出口規模達18.07萬億元，創歷史同期最好水平，較2019年同期增長22.8%，月度進出口已連續13個月實現按年正增長，外貿穩增長態勢進一步鞏固。海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，中國對外貿易穩中向好、表現亮眼。

今年上半年中國一般貿易進出口11.19萬億元，增長30.7%，佔中國外貿總值的61.9%，較去年同期提升1.7個百分點。同時跨境電商、市場採購貿易等新興貿易業態也顯示出蓬勃發展勢頭，貿易方式結構進一步優化。

出口方面，中國機電產品出口表現搶眼，上半年出口5.83萬億元，增長29.5%。

上半年，中國對前三大貿易伙伴東盟、歐盟、美國分別進出口2.66萬億、2.52萬億、2.21萬億元，分別增長27.8%、26.7%、34.6%；對日本進出口1.18萬億元，增長14.5%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易伙伴進出口分別增長27.5%、22.7%。

6月份當月，外貿進出口3.29萬億元，按年增長22%。

李魁文指出，國內經濟穩中加固、穩中向好，市場主體活力增強，為外貿持續穩定增長提供了有力支撐；全球經濟持續復甦，帶動外部需求增加；去年基數較低以及價格因素一定程度上對外貿增長也起到了拉動作用。

他表示，總的來看，上半年中國外貿延續了去年下半年的良好勢頭，增速較快，為全年外貿量穩質升奠定了良好基礎。展望下半年外貿形勢，當前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走勢錯綜複雜，外貿發展面臨的不確定、不穩定因素依然較多。同時，去年下半年，中國外貿進出口比去年上半年增長近27%，在較高基數的影響下，今年下半年進出口按年增速或將放緩，但全年進出口仍然有望保持較快增長。

稍早前，商務部部長助理任鴻斌周一在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，展望全年外貿走勢，中國面臨的機遇大於挑戰，有信心實現全年量穩質升的目標；但也要看到，中國外貿發展形勢依然錯綜複雜，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦存在不確定性，產業鏈供應鏈風險增多，貿易問題政治化傾向加劇。

中國5月美元計進口年增51.1%增速創11年高 出口遜預期（第二版）

憂人幣持續單邊升值 管濤：小型出口企業虧錢不利穩就業

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

下半年中美增長反轉？ 社科院張明：第四季人民幣或貶至6.8附近
2021/07/05
下半年中美增長反轉？ 社科院張明：第四季人民幣或貶至6.8附近
胡曉煉：不能把人民幣國際化 當成國際對抗武器
2021/06/11
胡曉煉：不能把人民幣國際化 當成國際對抗武器
中國數字人民幣領先主要經濟體 美國會否坐視不理？
2021/07/12
中國數字人民幣領先主要經濟體 美國會否坐視不理？

你可能感興趣

下半年中美增長反轉？ 社科院張明：第四季人民幣或貶至6.8附近
20:12 2021/07/05
下半年中美增長反轉？ 社科院張明：第四季人民幣或貶至6.8附近
胡曉煉：不能把人民幣國際化 當成國際對抗武器
12:29 2021/06/11
胡曉煉：不能把人民幣國際化 當成國際對抗武器
中國數字人民幣領先主要經濟體 美國會否坐視不理？
12:02 2021/07/12
中國數字人民幣領先主要經濟體 美國會否坐視不理？
貿易 採購 海關 進出口 政治 產品 中華人民共和國商務部 疫情

下一篇文章

【人行降準】A股全線上升 兩市成交額達1.3萬億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國證券報：專家料下半年經濟放緩 政府或加碼穩增長
中國證券報：專家料下半年經濟放緩 政府或加碼穩增長
江澤民一度誤傳亮相 現身上海靜安寺其實是他（組圖）
江澤民一度誤傳亮相 現身上海靜安寺其實是他（組圖）
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力
深圳明年起禁APP「不全面授權就不讓用」 明確不能強制使用人臉識別
深圳明年起禁APP「不全面授權就不讓用」 明確不能強制使用人臉識別
【人行降準】A股全線上升 兩市成交額達1.3萬億元
【人行降準】A股全線上升 兩市成交額達1.3萬億元
【大灣區】深珠高鐵將建全程30分鐘 距港珠澳大橋20公里
【大灣區】深珠高鐵將建全程30分鐘 距港珠澳大橋20公里