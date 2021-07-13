中國6月美元計出口增長32.2%遠勝預期 惟下半年增速或放缓（第三版）

人行宣布全面降準引發市場對經濟增長勢頭放緩擔憂，惟最新數據顯示，中國上半年外貿進出口總值18.07萬億元，創歷史同期最好水平，按年增27.1%。其中出口9.85萬億元，增長28.1%；進口8.22萬億元，增長25.9%。

而以美元計，中國6月出口按年增長32.2%、進口增長36.7%，均好過預期。

海關總署表示，上半年中國外貿延續了去年下半年的良好勢頭，增速較快，為全年外貿量穩質升奠定了良好基礎。今年下半年進出口按年增速或將放緩，但全年進出口仍然有望保持較快增長。

（新增數據細節）

上半年中國進出口美元計年增37.4%

6月份當月，以人民幣計，中國外貿進出口3.29萬億元，按年增長22%，其中出口按年增20.2%，前值18.1%；進口按年增24.2%，前值39.5%。以美元計，中國出口按年增32.2%，預估23.0%；進口按年增36.7%，預估29.5%。

1至6月，以人民幣計，中國外貿進出口18.07萬億元，創歷史同期最好水平，按年增27.1%，較2019年同期增長22.8%，月度進出口已連續13個月實現按年正增長。其中出口9.85萬億元，按年增長28.1%；進口8.22萬億元，按年增長25.9%。以美元計，中國進出口按年增37.4%，其中出口按年增38.6%，進口按年增36.0%。

今年上半年中國一般貿易進出口11.19萬億元，增長30.7%，佔中國外貿總值的61.9%，較去年同期提升1.7個百分點。同時跨境電商、市場採購貿易等新興貿易業態也顯示出蓬勃發展勢頭，貿易方式結構進一步優化。

上半年，中國對前三大貿易伙伴東盟、歐盟、美國分別進出口2.66萬億、2.52萬億、2.21萬億元，分別增長27.8%、26.7%、34.6%；對日本進出口1.18萬億元，增長14.5%。同期，中國對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易伙伴進出口分別增長27.5%、22.7%。

具體看中美貿易方面，上半年，中國對美出口1.64萬億元，增長31.7%，其中機電產品出口1.01萬億元，增長34.2%，勞動密集型產品出口3722億元，增長24.1%。從具體產品看，電腦、手機、家電、服裝、塑料製品、家具均保持增長。

中國自美國進口5706.5億元，增長43.9%。其中機電產品進口2388.6億元，增長13.4%；農產品進口1360.1億元，增長120.8%。

下半年進出口按年增速或將放緩

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文指出，國內經濟穩中加固、穩中向好，市場主體活力增強，為外貿持續穩定增長提供了有力支撐；全球經濟持續復甦，帶動外部需求增加；去年基數較低以及價格因素一定程度上對外貿增長也起到了拉動作用。

他表示，總的來看，上半年中國外貿延續了去年下半年的良好勢頭，增速較快，為全年外貿量穩質升奠定了良好基礎。展望下半年外貿形勢，當前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走勢錯綜複雜，外貿發展面臨的不確定、不穩定因素依然較多。同時，去年下半年，中國外貿進出口比去年上半年增長近27%，在較高基數的影響下，今年下半年進出口按年增速或將放緩，但全年進出口仍然有望保持較快增長。

稍早前，商務部部長助理任鴻斌周一在國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，展望全年外貿走勢，中國面臨的機遇大於挑戰，有信心實現全年量穩質升的目標；但也要看到，中國外貿發展形勢依然錯綜複雜，全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復甦存在不確定性，產業鏈供應鏈風險增多，貿易問題政治化傾向加劇。

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責任編輯：尹航

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