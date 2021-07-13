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【中美角力】傳美醞釀數字貿易協議 以制衡中國在亞洲影響力

國情動向 10:32 2021/07/13

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彭博引述知情人士報道，美國白宮官員正討論一項涵蓋印度-太平洋經濟體的數字貿易協議提案，以制約中國在該地區的影響力。白宮和美國貿易代表辦公室官員暫未回應。

據知情人士稱，該潛在協議的細節仍在起草，或或包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、新西蘭和新加坡等國。另一名知情人士表示，該協議或制定數字經濟標準，包括數據使用、貿易便利化和電子通關安排方面的規則。

報道指出，該協議體現拜登政府有意尋求新貿易機會。而在美國前總統特朗普決定退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）談判後，新政策代表拜登政府對該地區提出經濟計畫的早期努力。

避政治問題 助美回到亞洲貿易博弈

美國前代理副貿易代表Wendy Cutler等建議，這項協議可借鑒印太地區現有安排，如美日數字貿易協議，以及該地區各國之間達成的其他協議，例如新加坡與澳洲數字貿易協議等。Cutler等人早前撰文指出，在美國考慮重新加入CPTPP的利弊之時，數字貿易協議可助美國回到亞洲的貿易博弈。

報道又指，這種協議至少可避開以往阻礙貿易談判的政治問題，例如工會反對，也不需國會批准。分析指出，現代貿易政策面臨的諸多挑戰之一，是要釐清如何在全面協議中，平衡與製造業、勞工、農業、服務業和環保規定的各種利益衝突，十分複雜，而數字貿易協議會更簡單一些。惟有關提案，仍要與美國貿易代表戴琦提出，以工人為中心的貿易政策保持一致。

責任編輯：林佩怡

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