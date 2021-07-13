中科院人工引爆雷電「引雷」畫面曝光 為甚麼這樣做？（有片）

▲ 中科院人工引爆雷電「引雷」畫面曝光 為甚麼這樣做？

中國科學院炫酷「引雷」實驗曝光。研究人員周一（12日）在山東展開引雷實驗，人工引爆雷電，天空突然出現一道直線閃光，軌跡筆直猶如激光，其上方則出現不規則的自然雷電，場面神奇。引雷是怎樣做？又為甚麼要做？

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中科院大氣物理所副研究員蔣如斌介紹，火箭人工引雷技術是指，向起電的雷暴雲發射火箭，這些火箭拖帶金屬導線，因此會人為觸發雷電。

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為甚麼要引雷？自然閃電的發生有很大隨機成份，而且一瞬即逝，令科學家很難直接探測。

人工引雷實驗則可以，使閃電的發生在時間和空間上，變得相對可以預測和可控，便於集合光學、電流、電磁場等多種手段同步觀測，為認識閃電發生和發展的物理本質，提供了良好條件。

此外，專家也可以利用人工引發雷電的精準時空信息和放電參量，為雷電定位系統提供標定源。再者，利用人工引雷，可以開展真實大氣條件下雷擊防護測試研究。

引雷又是否安全？據介紹，實驗在雷暴天氣過程中開展，科研人員根據天氣形勢，提前準備小火箭及外場測量設備，雷暴過境期間，在距火箭架100米外的屏蔽控制室內，安全地作業和觀測，信號控制和傳輸採用光纖，確保與所引發閃電之間的隔離。

雷電去了哪裏？雷電從引雷火箭引發後，經由火箭拖曳的導線傳至相連的接閃桿，也就是避雷針上，再經由引下線引入大地。由於放電路徑已知，可提前安裝設備開展雷電流的直接探測。

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責任編輯：連兆鋒