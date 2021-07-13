內地多地通知 未接種新冠疫苗將影響出行 禁入學校、娛樂場所等

近期內地多個地方相繼發布公告，通知沒接種冠病疫苗的人員將影響出行。部分地方更明確，要求18歲及以上、無接種禁忌的人士，均須接種新冠疫苗；未種人士原則上將不得進入當地醫療機構住院部、景區景點、學校、文化娛樂場所等重點公共場所，有禁忌接種證明和18周歲以下人員則除外。

綜合內地傳媒報道，近日福建泉州晉江市、江西崇仁縣、定南縣、安遠縣及浙江麗水、寧波寧海等地，都發布類似通知。

晉江要求18歲以上無疫苗禁忌人士 均須打針

其中，晉江市新冠肺炎防控工作指揮部辦公室，昨日發布《關於進一步推進新冠病毒疫苗接種工作的通告》，提到當前全球新冠疫情防控形勢仍然嚴峻，國內部分地區疫情反彈現象時有發生，加快推進新冠疫苗接種，盡快建立免疫屏障。

當中明確，凡在該市工作生活、年滿18歲且無疫苗禁忌症的人員，均須接種，未接種人士須於 7月21日前，完成第一針接種，8月11日前完成第二針接種。 新冠病毒疫苗禁忌接種證明，則由各接種門診出具。

進入超市 須出示接種紀錄

通告又指，7月22日起，18歲以上人士進入全市機關企事業單位、醫療機構住院部（患者除外）、車站、景區景點、養老院、托兒所、學校、賓館、酒店、商場超市、銀行、農貿市場、文化娛樂場所等重點公共場所，須主動出示疫苗接種記錄。以上場所經營管理者，要登記未接種人員信息，動員及時接種。

而8月1日起，「應接未接」人員，原則上不得進入全市醫療機構住院部（患者除外）、景區景點、養老院、托兒所、學校(包括幼兒園、校外培訓機構)、文化娛樂場所（包括但不限於文化館、博物館、圖書館、藝術館、電影院、酒吧、網吧）等重點公共場所。

鼓勵推已接種疫苗人士消費優惠

多個地方也在通知中明確，如居民未接種新冠疫苗，將對生活和出行帶來不便。

而寧波寧海和麗水市青田縣還在通知中規定，入境人員居家健康觀察和日常健康監測期間共同生活居住人員均須接種疫苗，否則居家審核不予通過。農村集市攤主未接種疫苗不允許出攤。

另外，青田的通知同時指出，鼓勵全縣景區、電影院、賓館、酒店、超市、餐飲單位、通訊商等服務行業，推出針對已接種疫苗人員的消費優惠，經縣疫情防控辦審核後分批發布。

據國家衛健委通報，截至周日（11日），內地累計報告接種新冠病毒疫苗13.8億劑次。

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責任編輯：李冰琪

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