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中國向全球供疫苗和原液 相當於全球疫苗總產量1/6

社會熱點 11:51 2021/07/13

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中國新冠疫苗接種加快進行中，並持續向外提供疫苗和原液。據統計，今年上半年，中國已向112個國家和地區出口了超5億劑新冠疫苗和原液，相當於當前全球疫苗總產量的1/6。

海關總署公布，今年以來，海關總署出台一系列措施，保障新冠疫苗快速通關，包括主動對接疫苗出口企業，做好出口流程解讀和全鏈條輔導，快速辦理疫苗生產急需的關鍵設備通關，助力新冠疫苗產能擴建；主動對接新冠疫苗出口企業，及時解決實際困難和需求，建立了全流程追溯平台，大幅壓縮通關時長。目前，出口疫苗衛生檢疫審批時長由法定的20個工作日縮短為2小時，通關時長縮短為3小時內。

在保障新冠疫苗安全、快速通關的同時，海關還採取多項措施，嚴厲打擊新冠疫苗的非法出境。據統計，今年上半年，中國已向112個國家和地區出口了超5億劑新冠疫苗和原液。中國向全球供應的疫苗和原液已相當於當前全球疫苗總產量的1/6。

稍早前，中國國藥和科興疫苗進入新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）疫苗庫。

另外，在中國內地，截至7月11日，已累計報告接種新冠病毒疫苗138248.2萬劑次。

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責任編輯：尹航

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