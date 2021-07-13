【夏日消暑】戴掛頸風扇睡覺 內地7歲男童被吹至面癱

「入伏（三伏）」以來，各地飽受高溫煎熬，冷氣和風扇這類降溫神器可謂必不可少。近年，掛頸式便攜風扇，更是憑藉「解放雙手，清風拂臉」的優勢脫穎而出，吸引不少用家。但最近廣西則發生一件意外，一名7歲男童由於午睡時長時間戴著掛頸風扇，導致臉部被吹歪，面癱了。

據搜狐新聞，廣西南寧一名7歲男童因為貪圖涼快，無論在戶外還是室內，都喜歡戴著掛頸風扇。6月某天中午，他戴著掛頸風扇便去午睡，醒來卻發現臉被吹歪，面癱了。母親嚇得馬上帶他求醫治療，醫生判斷，因為風扇長時間對著男孩的臉部吹，造成經絡氣血運行不通暢，才會出現顏面神經麻痺而呈現面癱的症狀。

男童母親隨後帶他去進行針灸治療，經過半個多月，情況才有好轉。

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醫生建議 此類風扇每次使用不超1小時

廣西民族醫院康復醫學科住院醫生鄭騰騰表示，平日短時間使用掛頸風扇並沒有太大問題，但不能長時間使用，尤其是兒童、老人。若長期讓掛頸風扇對著臉部、頭頸部吹，很容易造成面癱甚至更為嚴重的疾病，

醫生還指出，人體某部位長時間吹風，會較容易導致局部冷痛麻木，甚至造成僵硬，「如果是對著臉就容易有面癱，面癱除了我們感覺上面，臉部比較麻木，還可以有口眼歪斜，比如說漱口的時候，水會從嘴巴漏出來，嚴重會伴有一些疼痛。」

醫生建議，建議此類風扇使用時間一次不要超過一小時以上，更不能在睡眠時使用。

內地網民反應： 風扇不能直吹同一部位是常識。

睡覺的時候還是要吹柔風，也不能太貪涼。

針灸配合吃藥，室友跟這個一樣情況，半個月好了。

天啊這個東西也太恐怖了吧，我覺得大家要小心使用。

從小就聽說有人晚上睡覺風扇吹頭結果面癱，嘴都歪了，所以一直很注意。

責任編輯：易燕丹

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