【中美角力】美報告點名新疆侵犯人權 京曾斥美謊言抹黑

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【中美角力】傳美醞釀數字貿易協議 以制衡中國在亞洲影響力
美國國務院周一（12日）發表關於防止種族滅絕和暴行的年度報告，點名批評新疆犯下針對維吾爾族的種族滅絕、違反人道罪行。
中國外交部曾多次強調，所謂新疆「種族滅絕」是荒謬至極的世紀謊言，指責美方一些人處心積慮地污衊抹黑中國；對於美國制裁涉疆企業，中方將採取一切必要措施，堅決維護中企合法權益，挫敗美國干涉中國內政的企圖。
美國在周一發表的報告，點名緬甸、中國、埃塞俄比亞、伊拉克、敘利亞和南蘇丹等6國，正發生或面臨暴行及反人類罪。
美國國務卿布林肯表示，報告首次直接、詳細描述在特定國家發生的暴行，這些地方代表了美國議程上最嚴峻的外交政策挑戰。美國將使用所有工具，包括外交、對外援助、調查和金融工具等，提升對相關暴行的關注，協調國際社會共同施壓。
報告針對新疆問題上，認定中國正對維吾爾人等少數民族和宗教少數群體，實施種族滅絕及反人類罪，而反人類罪包括監禁、酷刑，強迫絕育和迫害。報告列出美國有關制裁措施，包括制裁多名涉及嚴重侵犯人權的新疆官員，將24個中國實體列入出口管制實體清單，限制新疆涉及強迫勞動的特定商品進口，包括對棉花及番茄產品實施暫扣令。
責任編輯：林佩怡
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