▲ 美國再點名新疆 趙立堅講2個笑話批執迷不悟

美國國務院發表關於「防止種族滅絕和暴行」年度報告，點名指控中國在新疆「種族滅絕」、「反人類罪」。中國外交部發言人趙立堅回應時，接連說了兩則「笑話」反駁。趙立堅強調，種族滅絕、反人類罪帽子給美國戴合適不過，美方根本沒有資格對他國人權狀況指手畫腳，美方執迷不悟，只能以可恥的失敗告終。

趙立堅周二（13日）在外交部例行記者會上說：

「我給大家講個笑話，美方在這份報告中寫道，本屆政府將捍衛和保護世界各地的人權。」

他表示，這十分荒謬可笑。「美國政府歷史和現狀人權劣跡斑斑，美國有些人自己生了病，卻老想著給別人把脈開藥，按這種荒謬邏輯做出來的報告，就是廢紙一張。」

趙立堅接著稱：

「我再給大家講個笑話，美方在這份報告中再次污蔑中國政府在新疆犯下所謂種族滅絕和反人類罪，這是本世紀最大的謊言。」

趙立堅說，這一謊言荒謬至極，讓中國人民徹底看清了美國政府的本質，也讓他們在中國人民心目中的形象垮塌，信譽掃地。

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他表示，說到種族滅絕和反人類罪，這頂帽子給美國戴是再合適不過了。美國不要忘了100年前慘遭屠殺的塔爾薩非洲裔的冤魂，不要忘了在西進運動中慘遭驅逐和屠殺的印第安人，不要忘了弗洛伊德們的吶喊。美方漠視人權，讓60多萬人在疫情中被奪走生命，讓少數族裔生活在種族仇恨犯罪的恐懼中，使難民、移民深陷悲慘處境，使數百萬兒童飽受虐待、貧困和強迫勞動之苦。美方還連年在海外行動中非法殺戮、虐待別國平民，鐵證如山。

趙立堅強調，美方根本沒有資格對他國人權狀況指手畫腳。「美方執迷不悟，大費周章的炒作、鼓噪涉疆謊言，他們以疆制華的政治圖謀昭然若揭，只能以可恥的失敗告終。美方還是多花點力氣切實解決自身的人權問題吧。」

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美國在周一（12日）發表報告，點名緬甸、中國、埃塞俄比亞、伊拉克、敘利亞及南蘇丹等6國，正發生或面臨「暴行」及「反人類罪」。

美國國務卿布林肯表示，報告首次直接、詳細描述在特定國家發生的暴行，這些地方代表了美國議程上最嚴峻的外交政策挑戰。美國將使用所有工具，包括外交、對外援助、調查和金融工具等，提升對相關暴行的關注，協調國際社會共同施壓。

報告針對新疆問題上，認定中國正對維吾爾人等少數民族和宗教少數群體，實施種族滅絕及反人類罪，而反人類罪包括監禁、酷刑，強迫絕育和迫害。報告列出美國有關制裁措施，包括制裁多名涉及嚴重侵犯人權的新疆官員，將24個中國實體列入出口管制實體清單，限制新疆涉及強迫勞動的特定商品進口，包括對棉花及番茄產品實施暫扣令。

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責任編輯：林佩怡

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