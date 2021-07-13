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離散24年終團圓 電影《失孤》原型找回兒子 劉德華獻祝福（多圖，有片）

社會熱點 16:02 2021/07/13

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內地公安部周二（13日）上午召開新聞發布會，通報了電影《失孤》原型拐賣案件的偵破情況。在「團圓」行動中，成功找回電影《失孤》被拐兒童原型郭新振，拘捕一男一女疑犯。當局近日並為郭新振一家人舉行認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚，電影《失孤》主角劉德華也專門拍片祝福。

報道指，1997年9月21日，山東聊城郭剛堂（現51歲）夫婦當年2歲半的兒子郭新振，在家門口玩耍時被一陌生女子抱走，下落不明。接到報警後，聊城公安機關成立專案組，開展大量偵查調查、走訪摸排等，並採集郭剛堂夫婦血樣，檢驗DNA信息錄入「打拐DNA系統」，但一直沒有發現郭新振的下落。

DNA覆核檢驗 核實當年被拐男子

在今年「團圓」行動中，6月公安部組織集中比對會戰期間，專家克服兒童失蹤被拐時體貌特徵與長大後差別較大的障礙，突破技術壁壘，運用最新比對查找手段，成功在河南發現疑似郭新振的線索。

河南公安機關採集相關人員DNA信息覆核檢驗，確認河南該人即為郭剛堂夫婦被拐24年的兒子郭新振。山東聊城公安機關迅速派員赴河南、山西等地，圍繞當年收養、拐賣情況循線追蹤、縝密偵查，拘捕當年拐賣郭新振的兩名疑犯。

經查，1997年，犯罪嫌疑人呼某（男，現年56歲，河南人）、唐某（女，現年45歲，山東人）兩人相識並戀愛，9月一起在山東旅遊期間，為圖財預謀拐賣一男孩。兩人之後竄至山東聊城，呼某在汽車站附近等候，唐某外出尋找作案目標，將在家門口獨自玩耍的郭新振抱走，隨後與呼某一起乘長途車返回河南，由呼某將郭新振販賣。目前該案還在進一步擴線深挖。

直至7月11日，山東、河南兩地公安機關在山東省聊城市，為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，離散24年的家庭終獲團聚，一家人相擁而泣，場面令人動容。

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劉德華送上祝福

1997年郭新振被拐走後，郭剛堂20多年堅持尋找兒子，騎行40萬多公里，跑了31個省，報廢10輛電單車。2015年3月，以郭剛堂為原型的電影《失孤》上映，講述了劉德華飾演的雷澤寬，為了尋找被拐賣的兒子雷達，騎行15年，尋子千里，嘗盡艱辛，走遍大半個中國的故事。案件被偵破後，《失孤》原型一家相擁哭成淚人，電影《失孤》主演劉德華也專門拍片表達自己的心情，並送上祝福。

網友們也紛紛在評論區留言：「當時拍電影的初衷得到了回報，國家也開始特別重視打拐，也算功德無量了。」「當年看完電影難受了好久好久好久，總算找到了。」

責任編輯：李冰琪

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