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日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性

國情動向 13:56 2021/07/13

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日本周二（13日）發布年度防衛白皮書，首度提及台灣局勢穩定的重要性。

首將台灣內容 從「中國」章節抽離

日本公布的新版防衛白皮書，據報首次將台灣從「中國」章節抽離，放入新增的「美中關係」章節中獨立介紹。當中提到，解放軍在台灣周邊軍事活動更加活躍，美國則透過漲艦通過台灣海峽、對台售武，展現在軍事方面支援台灣的立場。

白皮書指出，台灣周邊局勢穩定，對日本安全和國際社會的穩定很重要，必須密切關注，並需有更強的警惕意識。白皮書認為，兩岸軍事已朝對中國有利的方向變化，且有年年擴大差距的傾向。今後兩岸軍力的加強、美國對台軍售、台灣主力國防裝備的自主開發等動向，日本有必要關注。

此外，白皮書新列有關對立加深的中美關係項目，提及台灣、香港、新疆人權問題等，指中美在政治、經濟、軍事互相牽制的動向競爭更加明顯。白皮書認為，中國在其核心利益和嚴重關切上，表現出不妥協立場，料中美戰略競爭將更加明顯。

京曾促日 停止涉台錯誤言行

日本當局近月加大關注台灣局勢，提出台海局勢穩定的重要性，副首相麻生太郎日前更稱，若遇到緊急情況，美日要一同防衛台灣。

中方強調，世上只有一個中國，台灣是中國的一部分，批評日本一些政客接連在涉台問題上發表錯誤言論，對此堅決反對。中方敦促日方深刻反省歷史，立即糾正錯誤，以實際行動恰守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，停止一切涉台錯誤言行。

宣稱「協防台灣」 日本麻生太郎屢亂說話被嘲「失言大王」

麻生首稱美日必須「保衛台灣」  趙立堅4字回應：不容插手

日本副防相稱要「保護台灣」 京提出嚴正交涉

責任編輯：林佩怡

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