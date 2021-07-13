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華為與美電訊商Verizon 同意就專利侵權案達成和解

社會熱點 16:08 2021/07/13

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據路透社報道，華為周一（12日）表示，與美國電訊商威訊（Verizon Communications）已同意就兩件專利侵權訴訟案，達成和解。

2020年2月，華為起訴威訊，指該公司在未經授權的情況下，在電腦網絡、下載安全和視頻通訊等領域，使用了十幾項華為專利，要求威訊作出賠償並支付專利許可費，但具體金額未有披露。

其中一宗訴訟案，已於上周三（7日）在德克薩斯州開庭審理。不過到周日（11日）晚上，華為和威訊雙方向兩間美國法院提交聯合動議，要求撤回兩宗訴訟以及威訊的反訴。

華為控美電訊商Verizon專利侵權案 周三德州開審

華為在一份聲明中表示，「很高興威訊和華為達成協議，結束了兩家公司的專利訴訟。協議條款保密。」

威訊周一也表示，很高興與華為達成專利訴訟和解，「雖然和解協議的條款尚未披露，但我們的團隊出色地結束了這一曠日持久的事件。」

華為早前指，公司「在全球擁有超過10萬項有效專利，其中包括大約1萬項美國專利。」

威訊在周一的回應中並未就此給予回應，但去年曾稱這些訴訟「只不過是一場公關噱頭」，「是對我們公司和整個科技生態系統的偷襲」，並提出反訴，指控華為侵犯了威瑞森的專利。

責任編輯：易燕丹

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