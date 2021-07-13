舉報網上危害國家安全言論 福建莆田學生獲獎1萬元

福建莆田一名學生，因舉報有人在網上發表危害國家安全的言論，獲1萬元（人民幣，下同）獎勵，是當地頒《關於對公民和組織舉報危害國家安全行為線索進行獎勵的公告》以來首例。

據共青團中央官方微博 昨日消息， 福建莆田一名學生，發現有人在網上從事危害國家安全的活動，通過電話舉報，經安全部門查實後，成功制止和懲處了這起危害國家安全的事件。

《湄洲日報》報道， 7月8日，福建省莆田市國家安全局聯合莆田學院舉辦獎勵表彰儀式，對莆田學院一名在讀學生發現危害國家安全可疑情況及時舉報表彰，並獎勵1萬元人民幣 。

去年12月，該名學生在校上網時，發現有人在利用互聯網散佈反動言論，嚴重危害國家安全。 他立即撥打12339國家安全機關舉報受理電話反映。 莆田市國家安全局隨即順線偵察，成功制止、懲處這一危害國家安全事件。

當局表示，任何組織和個人如發現危害國家安全的情況和線索，均可撥打12339向國家安全機關舉報。舉報的情況和線索，經查證屬實，根據其重要程度給予舉報人獎勵，並為舉報人嚴格保密。但舉報人如故意捏造、謊報及誣告陷害他人，造成不良後果，將依法追究法律責任。

據去年9月 莆田市國家安全局、市委國安辦、市財政局聯合發布《關於對公民和組織舉報危害國家安全行為線索進行獎勵的公告》 ，對舉報且被採用的行為線索將給予1萬到5萬元的獎金。

國家安全部公布規定 將建立反間諜安全防範重點單位名錄

【國家安全教育日】環時稱境外勢力「策反」港漂 圖顛覆中國政權

【國家安全教育日】央視曝內地漁民 意外「捕獲」這批竊密裝置（組圖）

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道