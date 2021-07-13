再盯中國芯企 美議員促將長江存儲科技列實體清單

中美科技戰未有放鬆，美國國會有議員要求將長江存儲科技列入實體清單，理由是這家企業是與中國軍方有關聯。

據美媒報道，美國眾議院外交委員會首席共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）和共和黨籍參議員哈格蒂（Bill Hagerty）12日致函商務部部長雷蒙多（Raimondo），敦促她考慮將長江存儲科技增列入出口管制實體清單，理由是這家企業是與中國軍方有關係的芯片製造冠軍企業。

信函指出，長江存儲科技是中國國營芯片製造的國家冠軍，這種芯片可用於國防、人工智能和宇航領域。這家企業的管理人員之前在中芯國際和向軍方提供指揮、控制、通信、計算機、情報、監視和偵查（C4ISR）有關科技的中國產業和信息化部工作過。

信函又說，長江存儲科技通過其複雜的企業網絡與軍方連接，長江存儲科技的母公司清華控股（Tsinghua Holdings）有巨大的分公司網絡和向軍方供貨的附屬公司。此外，中國正在貫徹一個前所未有的產業計劃，對半導體供應鏈的每個環節實行垂直控制。

公開資料顯示，長江存儲科技是中國政府與紫光集團合資，主要業務為動態隨機存取記憶體（DRAM）與快閃記憶體（NAND Flash）製造。紫光集團是中國最大的綜合半導體企業，其前身是清華大學科技開發總公司，現在為清華控股的子公司。

在北京，外交部曾回應指，美方所謂實體清單，實質是打著人權幌子打壓中國特定企業和產業的工具。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益，堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖。

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責任編輯：尹航

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