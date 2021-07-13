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內地上半年5G手機出貨量達1.28億部 按年增長1倍

國情動向 15:58 2021/07/13

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據工信部副部長劉烈宏表示，內地上半年手機出貨量突破1.74億部年，按年增長13.7%，其中5G手機1.28億部，增長100.9%。其中，6月5G手機佔全部出貨手機77.1%，料這一比例將進一步增長。

劉烈宏今日在互聯網大會上稱，中國已建成全球最大光纖網路、4G和5G獨立組網網路，目前5G已建成基站91.6萬個，佔全球70%，5G連接數已經超過3.65億，佔全球80%。

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【中美角力】布林肯歐外長談聯合抗中國 美方點名5G

他又透露，中國的網民規模近10億，網絡普及比超過70%，IPV6設施改造全面推進，用戶流量穩定增長，產業實力快速提升，11間互聯網企業進入全球市值前30強。國產智能手機性能實現了趕超，5G各類應用、5G技術終端設備加快商用。

另外，工信部與網信辦、國家發改衛等10部門，近日印發《5G應用「揚帆」行動計劃(2021-2023年)》，明確提出到2023年，5G個人用戶普及率超過40%，用戶數超過5.6億。5G網絡接入流量佔比超50%，5G網絡使用效率明顯提高。5G物聯網終端用戶數年均增長率超200%。

責任編輯：林佩怡

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