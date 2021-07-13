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回應美聯儲政策轉向討論 人行：貨幣政策堅持以我為主 穩字當頭

經濟脈搏 16:42 2021/07/13

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中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，關於美聯儲貨幣政策轉向的討論，中國貨幣政策、金融市場的影響較小；貨幣政策將堅持以我為主、穩字當頭，堅持正常貨幣政策、貨幣政策的自主性，並根據經濟和物價走勢，把握好政策力度節奏，兼顧內外均衡，有力支持實體經濟。

人行上周五宣布，7月15日全面降準0.5個百分點（不包括已執行5%存款準備金率的金融機構），降準釋放長期資金約1萬億元人民幣。人行調查統計司原司長盛松盛較撰文稱，中國本次降準，除了降低實體經濟融資成本等目標外，也可為未來應對美聯儲貨幣政策轉向預留政策空間。

穩健貨幣政策取向沒變 

孫國峰周二在國新辦發布會上，強調此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規流動性操作，穩健貨幣政策取向沒有發生改變。

人行：7月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1萬億元

對於美聯儲釋放政策收緊信號，人行是否擔心中美貨幣政策分化所帶來的風險，孫國峰表示，由於疫情防控和經濟恢復有時間差，因此美國和中國的貨幣政策有不同操作，也是很正常。

他指，中國經濟穩中向好，穩健貨幣政策取向沒變，此次降準主要是為了改善金融機構的資金結構、提升金融服務能力、更好支持實體經濟。

他表示，近期市場上有關於美聯儲貨幣政策收緊的討論，從中國金融市場來看，十年期國債利率在3%左右，比前期還下降，人民幣匯率雙向波動，金融市場保持平穩運行，經濟也保持穩中向好，「所以我想關於美聯儲貨幣政策轉向的討論對中國貨幣政策、金融市場的影響是比較小的」。

孫國峰強調，人民銀行將「以我為主」開展國際宏觀政策協調，共同發出正面聲音，促進全球經濟穩定恢復。

人行超預期全面降準支持實體經濟 穩健貨幣政策取向沒變

責任編輯：林佩怡

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