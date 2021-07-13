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路透調查：中國第二季GDP增速料放緩至8.1% 末季或再降準

經濟脈搏 18:20 2021/07/13

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國家統計局周四（15日）將公布中國第二季GDP數據。路透綜合51間機構預估中值顯示，第二季中國經濟料增長8.1%，下半年增速並將進一步放緩。

同時，路透綜合約60間機構預估中值顯示，中國今明兩年經濟增長，料分別為8.6%和5.5%，與4月上次季度調查一致；今明兩年CPI按年升幅則分別為1.5%和2.3%，上次調查為1.6%和2.3%。

由於經濟面臨下行壓力加大，分析認為有必要通過政策支撐經濟，加上溫和通脹為貨幣政策創造空間，10間機構預估中值反映，第四季人行有可能再降準50基點，但下半年存貸款基準利率及一年期貸款市場報價利率（LPR），將保持不變。

消費低迷 出口勢放緩

中國今年首季GDP按年18.3%，創下紀錄新高。據路透調查顯示，第二季增長料放緩至8.1%，下半年並繼續放緩，主要原因是原材料價格上漲，擠壓企業利潤並遏制製造業投資，消費持續低迷，並沒有出現預期般的反彈，下半年出口增勢也勢必逐漸放緩。

中國6月美元計出口增長32.2%遠勝預期 惟下半年增速或放缓

花旗銀行研究部首席中國經濟學家劉利剛日前表示，維持中國今年經濟增長8.8%預測不變，但因近兩個月經濟數據、尤其消費數據低於預期，該行將中國第二季經濟增速，從之前預測的8.5%，下調至8.2%，並預計之後兩季放緩至6%及5.1%。

劉利剛又認為，中國經濟復甦仍相對不平衡，支持經濟復甦的貨幣政策不應過快退出，財政政策過快收緊亦有不利。由於中國經濟增長和金融穩定面臨風險，他預計人行下半年不會上調政策利率，也不希望國內利率大升。

人行上周五宣布全面降準0.5個百分點，釋出萬億資金。人行強調，此次降準目的是改善金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支持實體經濟。而此次降準降低金融機構資金成本每年約130億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

交行：不排除定向降準

另外，交通銀行金融研究中心周二發布報告稱，受基數影響，預計今年中國經濟增速前高後穩，下半年兩年平均增速有所加快；全年經濟增長8.8%左右，去年、今年兩年復合平均增速在5.6%左右。

報告又預計，下半年貨幣政策將維持「不緊不鬆」不排除定向降準可能性；同時財政支出進度將明顯加快，財政資金使用額度相應加大，形成積極財政政策的效果。

人行超預期全面降準支持實體經濟 穩健貨幣政策取向沒變

回應美聯儲政策轉向討論 人行：貨幣政策堅持以我為主 穩字當頭

責任編輯：林佩怡

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