李克強：做好跨周期調節 應對好可能發生的周期性風險

總理李克強昨主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析當前經濟形勢，就做好下一步經濟工作聽取意見建議。他指今年以來經濟運行穩中加固，符合預期，就業形勢向好，經濟發展動力進一步增強，但國內外環境依然錯綜複雜，不確定不穩定因素較多，特別是大宗商品價格大幅上漲抬升企業成本，中小微企業困難較大。

他稱，要做好跨周期調節，應對好可能發生的周期性風險，確保完成全年發展主要目標任務，推動經濟行穩致遠。

李克強表示，要統籌今年下半年和明年經濟運行，著力保持在合理區間，保持宏觀政策連續性穩定性，堅持不搞「大水漫灌」，同時增強前瞻性精準性，加強區間調控，堅持就業優先。積極的財政政策、穩健的貨幣政策，要繼續聚焦支持實體經濟和促進就業。

降準更注重支持中小微企、勞動密集型行業

他指出，近期實行的降準措施，更加注重支持中小微企業、勞動密集型行業，幫助緩解融資難題。支持用好地方政府專項債等資金，推進重大工程、基本民生項目等重點建設。綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力。繼續發揮中小微企業、個體工商戶促進社會化就業主力軍作用，拓展大學畢業生等就業渠道，為農民工提供更多打工機會，發展靈活就業，努力實現比較充分的就業。

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他又說，要加強公正監管，反對壟斷和不正當競爭，讓中小微企業在公平競爭中有更多選擇和成長空間，讓大企業有有力的配套、充分發揮支撐產業鏈的龍頭作用。擴大高水平對外開放，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，發展跨境電商、海外倉等新業態，促進外貿外資穩定增長，讓中國繼續成為外資投資的熱土。

責任編輯：林佩怡

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