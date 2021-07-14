▲ 美軍威懾中國唯一亞太航母離開了 反是極危險徵兆？

美軍唯一常駐亞太航母「列根號」打擊群，罕有地離開亞太前往印度洋，與正在路過亞丁灣海域的英軍航母同框。美軍在亞太主要針對中國的常規威懾力量，罕見出現巨大空洞。但有分析認為，這反而可能是極危險徵兆。

內地環球網轉載微信號「樞密院十號」文章，指出美軍本周發布的航母打擊群（CSG）與兩棲攻擊艦兩棲戒備群（ARG）位置圖顯示，美軍目前在西太平洋地區（亞太）0航母。

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西太是美軍重點關照的地區，除了常駐日本的列根號，美軍近年還不時向區內額外派出航母巡航，西太雙航母、三航母似乎都成為了一種常態。

奇怪的是，西太海域現時只有一艘「美國號」兩棲攻擊艦在帕勞海域，中國軍迷心心念念的西太美國「航母真空」已經來了。

但文章稱，綜合了多篇外媒報道之後的判斷是，這種真空可能是一個很危險的前兆。

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美軍11艘航母去了哪裏？

未計兩棲攻擊艦，美軍有多達11艘現役航空母艦。最新的福特級航母「福特號」早前接受衝擊試驗，尚未進入戰鬥巡航狀態，而另外10艘尼米兹級航母都挺忙。

「列根號」打擊群原本駐紮在日本橫須賀，早前以協助美軍撤離阿富汗為由，到了中東地區，目前正在亞丁灣與美軍「硫磺島號」兩棲攻擊艦、英國「伊利沙伯女王號」航母打擊群執行聯合演練。從美國海軍發布照片看，「伊利沙伯女王號」位列中間、「列根號」、「硫磺島號」分列左右，其他護航艦艇緊隨其後。

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「艾森豪威爾號」打擊群位於西大西洋，預計下周回到美國弗吉尼亞州諾福克母港。此外，「卡爾文森號」和「林肯號」航母打擊群正在南加州附近的東太平洋行動。

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還有3艘尼米兹級航母正在忙著為裝載隱形艦載戰鬥機F-35C改裝。

其中，母港設在加州聖迭戈的「羅斯福號」，會前往西岸華盛頓州改裝，據悉會待上16至18個月。「羅斯福號」會升級自衛系統、25毫米機炮和電腦網絡。船體、舵、推進軸和錨也會維修。

按照美國海軍說法，「羅斯福號」是駐紮在聖迭戈的3艘航母中，最後一艘改裝搭載F-35C型戰鬥機的。「卡爾文森號」目前正在從事部署前的準備工作，它會是有史以來首次裝備F-35C這種隱形戰機的航母。「林肯號」未來幾個月會緊隨其後。

美軍其餘航母一些沒有公佈具體位置，不排除正在船廠接受大修等維護。

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美軍亞太「航母真空」3大危險

文章認為，美軍在亞太海域形成了所謂的「航母真空」，對中國其實不是一件值得高興的事情。

危險一：美軍航母之後回來或搭載F-35C隱形戰機

為了適應操作F-35C的要求，尼米茲級需要在飛行甲板上安裝更堅固的擋焰板，偏轉F-35C發動機的燃氣。航母上的一些內部空間也必須翻新，方便搭載F-35。

此外，配備F-35C的航母都需要一個CMV-22B「魚鷹」傾轉旋翼機中隊，以攜帶 F-35的發動機模塊。這些模塊非常大，美國海軍的MH-60直升機和C-2「灰狗」運輸機無法搭載。據悉，美國海軍目前所有的「魚鷹」艦載運輸機中隊，都在聖迭戈北島海軍航空站，因為目前只有西岸的航母計劃部署F-35。

從上述表現來看，美國西岸為運載F-35C改裝的3艘航母，後續不排除會陸續派到中國周邊海域。而搭載F-35C的航母、搭載F-35B的「美國號」兩棲攻擊艦，以及駐紮在日本、韓國的F-35A，會使中國周邊海空域出現大量第五代隱形戰機。

雖然F-35的航程較短，但這種技術優勢也是不可小覷的。從這一點看美國並非沒有航母可用，而是憋著想給中國一個大招。

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危險二：美軍或正以其他方式分散中國注意力

美軍「本福爾德號」導彈驅逐艦7月12日未經中國政府批準，擅自闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區予以警告驅離。這已經不是近期美國軍艦首次在中國周邊海域做出過分舉動。美軍還經常穿越台灣海峽、對中國沿岸抵近偵察，而且美軍海洋偵測船還長時間蹲守在，中國潛艇進出的南海西沙敏感海域。

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文章認為，美軍實際上就是希望用「穿海峽」、「進島礁」、「抵近偵察」、「蹲守中國家門口」等一系列組合拳，來主動設置議題，分散中國相關兵力的注意力，試圖用這種舉措來填補「航母不在場」的空白，拖到滿載著F-35C戰機返回亞太地區的航母「王者歸來」。這一點是需要警惕的，美軍的一系列看似孤立的軍事挑釁，也許背後有這一整套的內在邏輯。

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危險三：美軍未來或拉隊盟國航母遏中國

英國航母與美國航母、兩棲攻擊艦的同框，肯定不是一個作戰隊形，但它很有可能是，未來美軍為首的大型戰艦編隊在中國周邊巡航與演練的一個「模板」。

美國航母編隊經過這麼多年的應用實踐，早已經形成了一套完備的戰術規範，英國航母編隊的加入，可以最大程度上演練美軍與盟友大型戰艦之間的協同、配合，最大程度上融入美航母作戰體系與威懾構架。

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隨著英國航母今年秋天到日本訪問，美日英海上力量還會大規模演習，其中就可能出現美國航母＋英國航母＋日本準航母的大場面。

這種場面未來還可能會由美國其他盟友的戰艦撐場，成為「即插即用」、模塊化的組合，比如以美國航母為主，英國航母被法國「戴高樂號」航母替代，日本準航母被澳大利亞兩棲攻擊艦替代，演練的海域從日本周邊轉換到南海海域，而演習課目甚至可能包括美國戰艦上的F-35B短距起飛、垂直降落戰鬥機在盟友的兩棲攻擊艦上起降等。

文章表示，這都不是杞人憂天或誇大其詞，這種危險其實正在增加；從這一點看，中國真的應該利用現在的「美國航母空窗期」做點功課，搞點預案。

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責任編輯：連兆鋒