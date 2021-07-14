美媒列全球軍工企業百強榜 中國3集團入前十 

美國防務新聞網發布2021年世界軍工企業100強名單，主要以企業在防務方面收入額為標準，前五強均是美企，整個名單上美企佔一半之多。中國航空工業集團、中國兵器工業集團，以及中國船舶集團擠入該名單前十。

上榜中企均位列前20強

防務新聞網的名單中，前五間都是美國公司。洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）位列榜首，防務業務收入超過625億美元，在總收入中佔比高達96%，按年增長11%。有民航業務的波音公司（Boeing）防務收入約324億，佔總收入的比重有56%。榜單前五強中防務收入佔比均超半數，雷神公司（Raytheon Technologies）、諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）和通用動力（General Dynamics）分列第二、四、五名。

中國企業共7間上榜，且均在前20強,，排名最高的是中國航空工業集團（Aviation Industry Corporation of China），位列榜單第6，其防務業務的收入佔總收入的38%。之後是中國兵器工業集團（China Aerospace Science and Technology Corporation），位列第8，來自防務的收入佔總收入22%。

▲ 圖片來源：美媒defensenews

中國船舶集團（China State Shipbuilding Corporation Limited ）來自防務的收入約133億美元，排名第10。中國航天科工集團（China Aerospace Science and Industry Corporation）位列第11，中國兵器裝備集團（China South Industries Group Corporation）、中國電子科技集團（China South Industries Group Corporation），以及中國航天科技集團（China Aerospace Science and Technology Corporation）均在14至20位。

在前20強企業中，除了中美企業包攬了15個名額之外，其他5間企業分別是英國航太系統（BAE Systems）、荷蘭法國合辦的空中巴士（Airbus）、意大利的李奧納多（Leonardo）、法國的泰雷茲（Thales）和俄羅斯的金剛石-安泰（Almaz-Antey）。

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責任編輯：尹航

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