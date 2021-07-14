【中美角力】傳美副國務卿謝爾曼7月底訪華

彭博引述知情人士透露，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman），將於7月底訪問北京。

報道指出，美國官員希望，此行較上次中美高層在阿拉斯加會面順利。惟官員對任何顯著改善持悲觀態度。

▲ 美國副國務卿謝爾曼

彭博另一篇報道形容，美國總統拜登對華政策毫不手軟，中美關係或只會更僵。

中方一直強調，致力與美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。同時將繼續堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。中國國務委員兼外長王毅日前被問到，中美高層今年會否接觸時，回應稱希望恢復對話，但要看美國有沒有誠意。

中美高層今年會否接觸？ 王毅：呵，要看美國誠意

另外，拜登預計將於周五（16日）參加亞太經濟合作組織（APEC）論壇的視像會議，討論採取協同經濟行動來應對新冠疫情。中國也是APEC成員國。

有英國傳媒上月報道，拜登政府曾告訴北京，希望謝爾曼夏季訪華。白宮並正探討拜登，與中國國家主席習近平通話的可能。另白宮正展開內部討論，研究派國防卿布林肯或國家安全顧問蘇利文今年較後時間訪華，為今年10月羅馬二十國集團（G20）峰會，拜登與習近平可能的見面作鋪排。

白宮將著手安排 「習拜會」有望10月G20峰會登場

責任編輯：林佩怡

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