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廣州番禺北斗大橋橋墩損毀嚴重 維修或需3至6個月

社會熱點 12:02 2021/07/14

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廣州番禺北斗大橋橋墩被撞封閉 維修或需3至6個月

廣州番禺北斗大橋嚴重事故，橋墩遭貨船撞至傾斜並出現顯著裂紋，事發超過一天後，番禺北斗大橋仍然封閉，禁止車輛和人員通行。有專家估計，番禺北斗大橋維修恐怕需時3至6個月。

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中型貨櫃輪「新谷333」周二（13日）早上6時許，途經廣州番禺北斗大橋南引橋過渡墩時，碰撞橋墩造成破損。事故發生後，水域緊急封航，橋面實施雙向交通管制。所幸事故中沒有人員傷亡，也未造成水體污染。「新谷333」目前受到扣留接受調查。

網上片段顯示，事故發生時，貨船快速而直接地迎面撞上橋墩。該橋墩有三根橋柱，被撞瞬間，一根橋柱猛地向另外的橋柱偏移過去。

貨船受損並不嚴重，但橋墩橫梁已撞裂，一根橋柱下端裂開嚴重，不少水泥掉落在橋墩上。出事橋墩另一根橋柱底端也有明顯裂痕。

    點擊圖片放大

《羊城晚報》所屬金羊網報道，一位不願透露姓名的橋梁專家稱，像這樣的情況，維修時間初步估計需3至6個月。「要勘查報告出來後，才能詳細定方案。具體時間還不好說。」

北斗大橋橋墩破裂 貨輪撞上一刻畫面曝光（多圖）

據悉，「新谷333」由廣州粵港澳國際航運有限公司擁有。事故發生時船上裝了蛋白粉、潤滑油等，無危險貨物。

有專家表示，船之所以會撞上橋，確切原因尚需調查認定。但一般來說，不排除因為駕駛員對橋梁情況不熟悉，或出現嚴重失誤操作行為所導致。比如駕駛員的安全意識不夠，沒有遵守規則等。

如何防止船撞橋？專家稱，在航行過程中，駕駛員應保持精神高度集中，避免分神，同時要嚴格遵守駕駛規則，只有這樣，才能夠更好地確保航行安全。如需過橋，要將船隻的尺寸與橋梁的尺寸做好對比，防止因船的尺寸過大而撞橋。

蘇州酒店坍塌事故搜救結束 17人罹難（有片，多圖）

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責任編輯：連兆鋒

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