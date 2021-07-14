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【東京奧運】疫下乒乓球員禁吹球 中國隊艱難備戰 望攬5金

社會熱點 13:30 2021/07/14

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日本東京奧運將於下周五（23日）揭幕。中國乒乓球隊日前舉行奧運前最後一次熱身賽，中國乒協主席劉國梁表示，受疫情影響，奧運乒乓球賽不允許球員用手接觸球枱、吹氣，備戰時球隊想盡辦法磨煉球員抗壓、抗干擾能力。

中國隊有望拿五金

從2008年北京奧運到2016年里約奧運，中國乒乓球隊已連續三屆包攬金牌。而東京奧運新增混雙項目，中國隊有望衝擊五枚金牌。

今次東京奧運乒乓球比賽，將於7月24日拉開戰幕，26日將產生混雙奧運歷史首金。 

中國乒乓球協會主席劉國梁

此前，國乒奧運參賽名單已經公佈，6名正選隊員和2名替補選手將出征東京，女單：陳夢、孫穎莎；女團：陳夢、孫穎莎、劉詩雯；替補：王曼昱。男單：馬龍、樊振東；男團：馬龍、樊振東、許昕；替補：王楚欽。混雙：許昕/劉詩雯。

在上周四至六（8至10日），為真實模擬東京奧運會的比賽環境，重點強化選手的心理素質，讓他們以最好的狀態參加奧運會，中國乒乓球隊在山東威海舉行出征東京前的最後一次熱身賽。

選手們積極應對新規

中國選手馬龍

據內地傳媒報道，熱身賽時，對於此次東京奧運會的新要求，劉詩雯表示，自己確實有一些不適應，但是既然東京奧運會的防疫規則是這樣，她必須去適應和遵守，並且要控制自己不能犯錯。

對於奧運乒乓球比賽空場舉行，樊振東透露，不管是空場比賽還是防疫新規，都是為了保護運動員及所有參與人員。「我確實需要改變一些習慣，現在大家都需要改變，所以是公平的。」他要求自己無論在心態上還是操作上都要積極應對。

據了解，出於防疫考慮，東京奧運乒乓球賽不允許參賽運動員用手擦球枱上的汗，也不能用嘴對著乒乓球吹氣，以往習以為常的細節動作，如今都可能遭到裁判警告。

責任編輯：李冰琪

網絡熱話 東京 中國 北京 運動 乒乓球 奧運會 疫情 運動 運動員

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