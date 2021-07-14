華府以新疆問題警告美企 京：美方炮製罪名總是信手拈來（第二版）

美國國務院更新對企業的警示，警告未退出與新疆有關的供應鏈、合資企業和/或投資的企業和個人可能面臨違反美國法律的高風險。在北京，外交部還回應指，美國炮製種族滅絕、強迫勞動等莫須有的罪名時總是信手拈來，因為這些惡行就是美國的原罪。

另一方面，中國國務院新聞辦發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，指新疆人權事業不斷得到新的發展和進步。

（第二版新增外交部回應）

白皮書：新疆人權事業不斷發展和進步

據路透社報道，美國政府周二對企業發出進一步警告，稱因新疆存在強迫勞動和侵犯人權的現像，與新疆有關的供應鏈和投資風險加劇。

美國國務院說，農業、建築、棉花、制糖、紡織品、玩具、鞋類、電子等行業被認定在新疆使用強迫勞動。

新公告更新了特朗普政府時期於2020年7月1日由國務院、商務部、國土安全部和財務部共同頒發的新疆供應鏈商業咨詢公告；勞工部以及美國貿易代表辦公室加入了此次新公告的發布，表明美國政府在此問題上的合作範圍擴大。

外交部：種族滅絕是美國原罪

在北京，外交部發言人趙立堅表示，美方接二連三發布涉疆報告，重複的都是陳詞濫調的謊言，美方每重複一次就會再次暴露其在人權問題上虛偽霸權的本質。「說到種族滅絕，反人類罪和強迫勞動，我也問大家一個問題，為什麼美國給他國炮制這些莫須有的罪名時總是信手拈來？答案很簡單，因為這些惡行就是美國的原罪。」

趙立堅舉例稱，美國在西進運動中大肆殺戮和驅逐印第安人，使得成為北美主體人口的印第安人，如今只占美國人口的2%；美國有數百年販賣、虐待和歧視黑奴的歷史，100年前更制造了對塔爾薩非洲裔駭人聽聞的大屠殺。他質疑，這不是種族滅絕，是什麼？

他還稱，美國約有50萬童工從事農業勞作，很多孩子從8歲起開始工作，每周工作時長達72小時，死亡童工案件屢屢發生；每年數萬人被從境外販賣至美國血汗工廠，美國至少50萬人遭受現代奴役，質疑這不是強迫勞動，是什麼？

趙立堅續指，美方應該認識到，不管花多大精力編造涉疆謊言，他們以疆制華的險惡圖謀都只會失敗。在人類正義和良知面前，在事實和真相面前甩鍋推責，轉移視線，沒有出路，只會撞得頭破血流。對美方而言，反攻自省，懸崖勒馬，切實正視並解決好自身問題，才是人間正道，滄桑正途。

同日，中國國新辦發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，介紹70多年來，中國共產黨和中國政府始終堅持「以人民為中心」的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，把人權的普遍性原則與中國實際相結合，不斷豐富和發展治疆方略，堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，新疆人權事業不斷得到新的發展和進步。

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責任編輯：尹航

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