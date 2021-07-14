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華府籲美企退出涉疆供應鏈之際 北京發表新疆白皮書

國情動向 11:47 2021/07/14

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美國國務院更新對企業的警示，警告未退出與新疆有關的供應鏈、合資企業和/或投資的企業和個人可能面臨違反美國法律的高風險。另一方面，中國國務院新聞辦發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，指新疆人權事業不斷得到新的發展和進步。

白皮書：新疆人權事業不斷發展和進步

據路透社報道，美國政府周二對企業發出進一步警告，稱因新疆存在強迫勞動和侵犯人權的現像，與新疆有關的供應鏈和投資風險加劇。

美國國務院說，農業、建築、棉花、制糖、紡織品、玩具、鞋類、電子等行業被認定在新疆使用強迫勞動。

新公告更新了特朗普政府時期於2020年7月1日由國務院、商務部、國土安全部和財務部共同頒發的新疆供應鏈商業咨詢公告；勞工部以及美國貿易代表辦公室加入了此次新公告的發布，表明美國政府在此問題上的合作範圍擴大。

與此同時，中國國新辦發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，介紹70多年來，中國共產黨和中國政府始終堅持「以人民為中心」的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，把人權的普遍性原則與中國實際相結合，不斷豐富和發展治疆方略，堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，新疆人權事業不斷得到新的發展和進步。

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白皮書還指出，新疆有效保障生命權、尊重保護自由權、切實維護公正審判權；在保障公民政治權利方面，新疆各民族不論人口多少、歷史長短、發展水平高低、風俗習慣差異等，都具有平等的地位，共同參與國家事務、管理地方事務、行使基層民主權利。

另外， 對於新疆「強迫勞動」的指控，中國外交部曾多次作出回應，指這是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國，中方堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政。

責任編輯：尹航

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