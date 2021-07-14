▲ 王毅提阿富汗中國3點立場 美國應當反思自己角色

中國近鄰阿富汗安全形勢因美軍撤走而惡化。中國國務委員兼外長王毅本周正在出訪3個中亞國家，重點之一是為協商應對阿富汗局勢。王毅在塔吉克斯坦時，就阿富汗形勢闡明中國3點最新立場。王毅並稱，美國應當反思自己在阿富汗問題上所的角色，考慮如何履行應盡的義務。

王毅周二（13日）在塔吉克斯坦首都杜尚別，與塔吉克斯坦外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）共同會見記者。有記者問，美國宣佈會於8月31日完成在阿富汗撤軍，阿富汗局勢進入關鍵階段，中方有何評價。

王毅表示，美國發動的阿富汗戰爭至今已持續20年，但和平遲遲沒有到來。在此期間，數萬名阿富汗平民因美軍行動在戰火中喪生，上千萬人流離失所、淪為難民。美國今天在撤出阿富汗的時候，應當反思自己在阿富汗問題上所扮演的角色，應當考慮如何為阿富汗的和解重建履行應盡的義務。

王毅說，阿富汗是獨立主權國家，阿富汗人民是有著強烈自尊心的民族。事實再次證明，任何對阿富汗的強權干涉都注定會以失敗告終。美國和北約從阿富汗撤出，阿富汗人民痛定思痛，有了一個將國家和民族的命運掌握在自己手中的新的機遇。

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王毅促塔利班 與恐怖勢力劃清界限

王毅表示，長期以來，阿富汗政府為維護阿富汗的國家統一、社會穩定以及民生改善做了大量工作，應當得到公正的評價。塔利班作為阿富汗的主要軍事力量，應當意識到對國家和民族承擔的責任，堅決同一切恐怖勢力劃清界限，以對國家和人民負責任的態度回歸阿富汗政治主流。

王毅指出，中方支持並期待阿富汗各方本著「阿人所有，阿人主導」原則，從阿富汗自身根本和長遠利益出發，通過阿人對話協商，構建符合阿富汗國情並得到人民擁護的政治架構，共同開辟國家新的未來。王毅表示，中國是阿富汗山水相連的鄰邦，我們始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，始終堅持不干涉阿富汗內政的基本準則，始終相信阿富汗各黨派各民族有能力、有智慧處理好自己的問題，管理好自己的國家。

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阿富汗形勢 王毅：當務之急有三點

王毅強調，當務之急有三點：第一，避免阿戰火擴大，尤其要防止阿富汗發生全面內戰；第二，盡快重啟阿人內部談判，實現政治和解；第三，防止各種恐怖勢力在阿乘機坐大，決不能使阿再度成為恐怖分子的聚集地。

王毅說，中方對阿富汗未來的期待是：建立廣泛包容的政權安排，奉行穩健的穆斯林政策，堅決打擊一切恐怖主義和極端思潮，致力於同所有鄰國友好相處。中方支持一切有利於實現上述目標的努力，並願為此同各方溝通協調，開展外交斡旋，提供必要便利。

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責任編輯：連兆鋒