美FCC撥款19億補助移除中企電訊設備 華為：不切實際

美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間周二（13日）一致通過撥款19億美元，補助美國營運商移除華為和中興等中國企業提供的電訊網絡設備。華為聲明表示，FCC的舉措會給美國大部分農村或偏遠地區的營運商帶來挑戰。

路透報道，FCC代理主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）表示，這些設備存在被外國參與者操縱、中斷或控制的嚴重風險，「將評估一個又一個網路、一個又一個基站、一個又一個路由器，直到我們鏟除可能破壞國家安全的設備」。並形容這是一項艱巨的任務。

據此前FCC估算，從網路中移除和替換華為和中興設備，將花費18.37億美元。而最新通過的補貼計劃，擴寬受影響企業的範圍，有資格獲得補償的公司從擁有200萬或更少客戶的企業，擴大到擁有1,000萬或更少客戶的企業。

FCC去年認定華為和中興對通信網絡構成國家安全威脅，禁止美企動用政府資金從這兩家公司購買設備。去年12月，FCC出台規定，要求擁有中興或華為設備的營運商拆除並更換這些設備。

在上月，FCC一致投票支持推進計劃，將禁止華為和中興等被視為國安威脅的中企，所生產的設備獲批用於美國電訊網絡；還可撤銷之前向中企發放的設備授權許可。

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拆除設備 農村營運商面臨高成本

不過，拆除和更換設備對於農村營運商來說，他們需要面臨高成本，和難以找到工人拆除設備的問題。

華為在一份聲明中表示，這些規則「只是一種不切實際的嘗試，試圖修復並沒有壞掉的東西」。聲明認為，FCC的舉措只會給在美國多數農村或偏遠地區的營運商，在不中斷的情況下，保持向客戶提供同樣高水平和質量的服務，帶來非同尋常的挑戰。

中國外交部曾批評，美方在拿不出任何證據的情況下，以所謂「國家安全」 為由，濫用國家力量打壓中方企業，是赤裸裸的經濟和科技霸凌。敦促美方停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中業在國正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續支持中方相關企業依法維護自己的正當權益。

責任編輯：易燕丹

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