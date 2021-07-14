英軍情五處籲警惕中俄間諜威脅 華大使：中國是合作夥伴非挑戰

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）周二（13日）告誡英國民眾，要像對待恐怖主義一樣，警惕來自俄羅斯和中國的間諜威脅，又指外國間諜正試圖竊取技術、挑撥離間和攻擊基礎設施。

同日，中國新任駐英國大使鄭澤光強調，中國是英國的合作夥伴和發展機遇，而不是挑戰、威脅或對手，呼籲雙方應積極尋找和擴大利益匯合點，聚焦合作、推進合作。

麥卡勒姆在軍情五處總部演說，指英國情報部門已經掌握了1萬種外國間諜透過偽裝，試圖操縱普通英國民眾的方法。

▲ 英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆

他認為，全國都應該警惕外國間諜活動的威脅，稱看到英國優秀的大學和研究人員的研究成果，被竊取或複制，又看到企業因失去經營優勢而被掏空。他指出，只要有半點機會，敵對者就會抹殺掉英國多年投資、耐心研究而來的成果。

麥卡勒姆表示，正如過去多年對抗恐怖主義一樣，全國必須建立公眾意識，和抵禦國家威脅的能力。

英國情報人員長期認為，中俄一直在尋求竊取商業敏感數據和知識產權，以及干預政治和散播錯誤信息。中俄都否認指控。

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中國大使：中國是合作夥伴非挑戰 不能誤判

在同一天，中國駐英國使館舉行線上招待會，歡迎鄭澤光到任，有英國官員、議員出席。鄭澤光表示，中英關係又到了一個重要歷史關口。面對新形勢、新任務，中英更應堅持從兩國和世界人民根本利益出發，弘揚半個世紀前的戰略遠見和政治魄力，牢牢把握合作的正確方向，排除各種干擾，推動中英關係持續向前發展。

▲ 中國新任駐英國大使鄭澤光

他強調，中國始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路。一個和平發展的中國，對誰都不會是威脅；一個推進社會主義現代化的中國，只會為世界提供更大機遇。他稱，中國是英國的合作夥伴和發展機遇，而不是挑戰、威脅或對手。在這個重大戰略問題上，不能有任何誤解誤判。

他又指，中英在一些問題上有分歧，雙方應尋找和擴大利益匯合點，聚焦、推進合作。對於差異和分歧，雙方應在尊重彼此核心利益和重大關切基礎上，通過坦誠對話，擴大共識，積累互信。他並稱，務實合作是中英關係的壓艙石，兩國合作領域寬廣、潛力巨大，不僅要深化現有合作，還要拓展新的合作，包括生物醫藥、公共衛生、環境保護、綠色金融、新能源汽車等新領域。

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責任編輯：林佩怡

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