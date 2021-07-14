名校生畢業紛捲香煙 流水線上研究生竟超3成

近日，內地名校畢業生到捲煙廠任流水線員工，更有企業擬錄用的員工中，3成有碩士研究生學歷，引發網民熱議。

名校生為何紛紛到捲煙廠當工人？報道指出，薪資水平、福利待遇是吸引原因，有行內人稱，新人稅前年薪可達15萬元（人民幣，下同），企業也會包伙食。

年薪15萬包伙食 畢業生願當「捲煙工」

據內地「時代周報」，《河南中煙工業有限責任公司2021年度大學生招聘擬錄用人員公示》於4月底發布，近日在網絡引發關注。 網友關注的焦點是，擬錄用人員的畢業學校裡，有中國人民大學、武漢大學等985、211名校，碩士研究生為數不少。

捲煙廠流水線工人需要高學歷嗎？河南中煙人力資源部相關負責人表示，該企招聘員工要求是本科及以上學歷，有名校畢業生或研究生都是很正常。至於「一線生產操作崗位」是否需要本科及以上學歷人員來做時，上述負責人拒絕回應。據了解，一線生產操作主要包含「製絲」和「卷包」。

▲ 手捲煙生產線

漯河捲煙廠一名工作人員表示：「現在所有的企業、崗位、工作內容都襬在那裡，名校的學生願意來，都是他們自己的選擇。」

據河南中煙官網，該公司下轄黃金葉生產製造中心、許昌、安陽、南陽、駐馬店、漯河、洛陽等7家捲煙廠，主業在崗職工8700多人，年產銷捲菸300萬箱以上，位居全國煙草行業第4位，資產總額近400億元。官網顯示，2020年預計實現銷售收入510億元，稅利總額357億元。

「時代周報」統計，今年河南中煙擬錄用人員共149人。其中，專業管理崗位、技術研發崗位、市場行銷崗位共錄用14人，學歷均為碩士研究生，且近一半來自國外高校，如英國格拉斯哥大學、澳洲悉尼大學、英國諾丁漢大學等。

員工等升管理崗位機會

剩餘的135人，均被河南中煙下轄7家捲煙廠的「一線生產操作崗位」擬錄用。當中碩士研究生學歷的有41人，約佔30.37%。相關人員透露，一線生產操作崗位應聘人員一經錄用，須在車間一線生產操作崗位工作3年以上，不滿3年的，不得調任管理崗位。

一線生產操作崗工人的高學歷現象，並非只出現在河南中煙。去年江蘇中煙、湖北中煙、雲南中煙、安徽中煙、重慶中煙等公司的招聘，均要求操作工具有本科及以上學歷。

▲ 碩士學位證

有二線城市捲煙廠的一線生產操作工，是研究生畢業，但學歷在廠裡非拔尖，「我們這還有中國傳媒大學、華南理工大學、華東師範大學、華東科技大學畢業的學生，還有很多雙一流學校的研究生，都來當工人」。該員工在生產一線工作1年多，仍未調換崗位，開始焦慮，正緊盯公司人才培養計劃，冀爭取早點換崗。

另一名三線城市的捲菸廠的員工，是本科畢業，憶述當年應徵時，有近3千人投了簡歷，最終只錄用了100人。他認為，基層流水線看起來費力，但非沒意義，起碼可積累經驗，當上面科室有空缺就可應聘。

內地網民反應：

人都是趨利的，只要工資給高，產線又如何 我也想去捲煙 與其說是因為它們待遇好，不如說，他們是在可能的經濟寒冬到來前，為自己尋求一個可靠、穩定的避風港 流水線也不算累，對這些人而言，996沒意思，工資還差不多 如果當初讀名校就是為了找個能賺錢的工作，這倒是實現了心想事成

內地今年高校畢業生達909萬 李克強再提促就業

李克強披露2億人「炒散」 靈活就業紓失業壓力

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道