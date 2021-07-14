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解放軍偵電子偵察船與美軍驅逐艦 同時現身台灣近海

國情動向 14:28 2021/07/14

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解放軍偵電子偵察船與美軍驅逐艦 同時現身台灣近海

解放軍一艘815型電子偵察船，周三（14日）清晨與美國海軍一艘驅逐艦，同時出現在台灣東部海域。解放軍電子偵察船由花蓮縣外海往南移動，美軍驅逐艦則在台東縣蘭嶼鄉外海活動。台軍表示全程監控。

中央社報道，今次現身的解放軍電子偵察船是「北極星號」，美艦則是「平克尼號」（USS Pinkney）。

資料顯示，北極星號是815型電子偵察船的首船，舷號851，1999年服役。815型電子偵察船共有9艘。

    點擊圖片放大

中央社引述台軍方人士稱，北極星號周二（13日）下午已出現在花蓮靜浦東方約40海里，由北往南移動，周三上午7時移動到台東長濱鄉烏石鼻外海約43海里，繼續往南移動。

另外，美軍「平克尼號」驅逐艦周三清晨4時許，從巴士海峽進入太平洋，近5時許在蘭嶼東南方44海里脫離台軍監控。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉曾表示，台灣及其附屬島嶼，是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要采取的必要行動。

張春暉還強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。

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責任編輯：連兆鋒

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