全國碳排放權交易市場 傳16/7舉行開市啟動儀式

路透引述消息人士透露，中國計劃周五（16日）舉行全國碳排放權交易市場開市啟動儀式。

國務院常務會議近日決定，7月擇機啟動全國碳排放權交易市場，開啟線上交易。國新辦今日（14日）稍早舉行吹風會，生態環境部副部長趙英民表示，全國碳市場很快要上線交易，明確發電行業作為首個納入全國碳市場的行業，並將進一步擴大碳市場覆蓋行業範圍。

▲ 生態環境部副部長趙英民

他指出，市場啟動初期，只在發電行業重點排放單位之間開展配額現貨交易，並銜接中國正在實行的碳排放強度管理制度，採取基準法對全國發電行業重點排放單位，分配核發首批配額。下一步，逐步將市場覆蓋範圍擴大到更多的高排放行業，根據需要豐富交易品種和交易方式。

全球最大規模碳市場

而中國碳市場一啟動，就將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的市場。對於碳市場在不同市場、國家之間如何銜接，趙英民表示，這個問題比較複雜，中方正在積極地推進《巴黎協定》第六條談判進程，推動構建該協定下的全球碳市場機制。又提到要堅持多邊主義，攜手應對氣候變化，特別要反對和避免單邊主義、單邊行動，破壞國際應對氣候變化合作氛圍。

另《財經》報道，本周五上午，全國碳市場將在北京、上海、武漢三地同時舉行開市啟動儀式，隨後開始第一批交易。

業內預計，全國碳市場初期交易價格約為30元—50元/噸，略高於試點地區的平均水平。由於全國碳市場第一年的供需較為均衡，預計初期市場交易量不會很高。

趙英民稱，全國碳市場還沒有啟動，還不好說碳價是多少。但從全國7個地方試點運行情況看，近兩年加權平均碳價約在40元人民幣左右。目前，在全國碳市場相關的制度設計中，考慮通過改進配額分配方法、引入抵消機制等政策措施來引導市場預期，從而形成合理碳價。

同時，在碳達峰、碳中和下，各方對溫室氣體排放管理預期逐漸上升，有關企業特別是配額短缺的企業，關鍵要從推動行業低碳轉型的高度，正確看待碳價帶來的機遇和挑戰。碳價的高低是個市場信號，企業順應綠色低碳轉型的大趨勢，就會在發展當中佔得有利先機。

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責任編輯：林佩怡

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