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默克爾與拜登周四會晤 對華政策是主要分歧？

國情動向 14:54 2021/07/14

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德國總理默克爾與美國總統拜登周四將於白宮舉行會談，雙方都表示，希望重啟特朗普擔任總統時期趨於緊張的關系。不過，分析指，德美在對華政策等問題上仍存分歧。

路透社：德美領導人就中國問題難有突破

綜合路透及德媒報道，對華政策是當前德美乃至歐美之間的主要分歧點之一。拜登政府認為中國是一個全球威脅，希望民主國家聯手抗衡中國。不過，作為美國主要盟友的德國以及歐盟，並不想與中國全面對抗。在默克爾執政的16年裡，她一直在努力促進德國和歐洲與中國建立更緊密的經濟關係。

連續五年來，中國都是德國的第一大貿易伙伴。據歐盟統計局今年最新發布的數字，2020年，歐盟作為整體的第一大貿易伙伴也從以往的美國變成了中國。

獨立外交政策分析師Ulrich Speck認為，「美國的問題是，默克爾佔了上風，因為她已經決定，歐美關係現狀對德國來說已經足夠好了」，「相比之下，拜登需要為他的新中國戰略贏得德國的支持。」

不過，隨著德國聯邦大選的臨近、默克爾將在今年秋天退休，德國的對華政策很有可能發生轉變。包括當前執政的聯盟黨以及極有可能成為新一屆執政黨的綠黨在內，多個黨派都在競選綱領中明確提出，應當利用跨大西洋即歐美合作來更好地抗衡中國。同時，這些黨派也認為應當在氣候保護議題上與中國展開合作。

除了對華關係，德美、歐美之間還存有許多其他矛盾，包括俄羅斯通往德國的天然氣管道，以及美國對歐盟公民實施的入境限制等。

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責任編輯：尹航

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