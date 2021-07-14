巴基斯坦巴士爆炸 增至9名中國公民死亡 北京譴責（第二版）

巴基斯坦北部一輛巴士當地時間周三（14日）突然爆炸，外電指造成至少13人死亡，包括9名中方人員。中國外交部發言人趙立堅表示，對事件表示震驚和譴責，哀悼身亡人員，並要求巴基斯坦盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，切實保護中方人員、項目安全。

中國使館：非必要不外出

中國駐巴基斯坦使館發表聲明，稱事發當地時間上午7時左右，中方企業承建的開普省達蘇水電站項目出勤班車，在赴施工現場途中遭遇爆炸，已造成9名中方人員、3名巴方人員遇難。使館對事件強烈譴責，對遇難者表示深切哀悼，對傷者致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作。

使館並提醒當地公民、企業、項目，密切關注當地安全形勢，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

路透社稍早報道，涉事巴士載有30多名人員的中國工程師等，事發時正前往巴基斯坦上科希斯坦（Upper Kohistan）的達蘇水電站地盤。目前尚未清楚爆炸是由在路邊抑或放置在巴士內的裝置導致。爆炸發生後，巴士墜入深谷。有中國工程師和一名士兵失蹤。

法新社另引述 不願透露姓名的當地政府官員稱，28名中國公民受傷。

責任編輯：易燕丹

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