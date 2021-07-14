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巴基斯坦巴士爆炸釀10死 包括6名中國公民

國情動向 15:59 2021/07/14

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巴基斯坦北部一輛載有30多名人員的巴士當地時間周三（14日）突然爆炸，造成至少10人死亡，包括6名中國公民。

在北京，中國外交部發言人趙立堅表示，對事件表示震驚和譴責，要求巴基斯坦儘快徹查真相，切實保護中方人員、項目安全。中國駐巴基斯坦大使館緊急提醒當地中國公民及企業，密切關注當地安全形勢，嚴密防範，非必要不外出。

路透社報道，爆炸案遇難者中包括至少6名中國公民和1名巴基斯坦士兵。據悉，涉事巴士事發時正前往巴基斯坦上科希斯坦（Upper Kohistan）的達蘇水電站地盤。目前尚未清楚爆炸是由在路邊抑或放置在巴士內的裝置導致。爆炸發生後，巴士墜入深谷。一名中國工程師和一名士兵失蹤，救援行動已經展開。

路透社引援哈扎拉地區的一名高級行政官員稱，涉事巴士載有30多名中國工程師。

法新社報道稱，巴基斯坦官員表示，爆炸造成包括6名中國公民在內的10人死亡。當地一名不願透露姓名的高級政府官員表示，另有31名中國公民在爆炸中受傷。

中國駐巴基斯坦大使館微信公號14日發布緊急安全提醒，。提醒稱，近日，中方企業在巴某項目人員遭襲，目前已造成中方公民傷亡。使館緊急提醒在巴中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強項目人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

責任編輯：易燕丹

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