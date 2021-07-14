陝西榆林全面關停中小學學科類校外培訓班 網民反應兩極

陝西榆林全市全面關停義務教育階段學科類校外培訓機構，消息引來熱議。有人認為此舉應全國推廣，也有人認為社會需求不會減弱，沒有補習機構仍有「家庭補習班」。

違規機構將面臨處罰

據內媒報道，榆林市定邊縣教育局工作人員表示，「根據上級通知，義務教育階段文化課類的培訓機構需要全部關停」。目前全縣的義務教育階段學科類校外培訓機構已全面關停。若存在繼續運營的情況，將按照《校外培訓機構的管理辦法》進行處罰。

關於學科類培訓機構關停到何時？暑期開學後的周末或節假日是否允許開展培訓？榆林市教育局工作人員表示，「對於關停截止時間暫不清楚，但可以明確的是，超綱類的文化課類型的課外補習機構一直是不被允許的。」

該工作人員還透露，由於大部分文化課校外培訓機構均存在超綱現像，以及考慮到學生減負的情況，以後將禁止課外文化課的補習，通過正常的教學活動和教育部門的課後服務來滿足學生的教育需求。

對此，網民反應兩極。有人表示支持，稱應該推廣到全國，讓學生接受正常教育，而不是「內捲」。不過，也有網民認為，此舉只是限制了上不起補習機構的學生，對於有錢人家的孩子來說，仍然可以請私人家教，對於教育的社會需求是不會減弱的。

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除了榆林，陝西其他地方也有整頓校外培訓機構的動作。7月13日，咸陽市涇陽縣發布《涇陽縣中小學校將開展暑期校內托管服務》的通知（以下簡稱《通知》），其中明確，自7月19日開始，全縣中小學將開展暑期校內托管服務工作。

《通知》顯示，學生和家長可自願報名，每班托管學生人數小學不超過40人，初中不超過45人，高中部不超過50人。托管期間學校開放圖書室、運動場地等各類資源設施，同時組織提供綜合實踐、興趣拓展、作業輔導等服務。

事實上，內地整治補習行業的行動早有預兆。稍早前路透社報道，內地試行禁止學童在假日補習的行動最快於7月開展，目的是減輕學童壓力，並通過降低家庭生活成本來提高出生率。

責任編輯：尹航

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