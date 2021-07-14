【新冠疫苗】廣西多地推新限制：家庭成員未接種 學生暫緩入學

國家衛健委今（14日）公布，截至13日，內地累計報告接種新冠疫苗超14億劑次。多地加強「谷針」，要求18歲及以上、無疫苗禁忌症的人士接種新冠疫苗，又限制未接種者進入公共場所等。廣西部分地方疫苗措施更「加辣」，若父母未接種，學生暫緩入學。

廣西桂平市最新發布的通報要求，全市年滿18周歲以上（戶籍不限）且無疫苗禁忌症的人員均須接種，7月31日前，完成第一針，8月31日前完成第二針接種。至於若有接種禁忌證明，則由各接種點執業醫師出具，並加蓋接種單位公章。

當地又要求，8月1日起，原則上未接種人員（有禁忌症除外）不得參加市級組織的重大活動，不得進入醫療機構住院部、養老院、學校等重點場所。

加強校園防疫 促家長開學前完成接種

與此同時，廣西桂平市和廣西北流市的通報都提出，為強化校園疫情防控，確保校園安全，各個階段（幼兒園，小學，初中，高中）的學生戶口本上，家庭成員符合接種條件的應在開學前就近完成接種。「原則上未完成接種的，暫緩入學。」

通報還強調，「請廣大未接種疫苗的群眾朋友抓緊時間就近前往接種，避免影響您的孩子入學。」

▲ 圖為廣西北流市通告

在此之前，內地就有包括浙江省寧海、青田兩縣等地，通報稱原則上7月下旬起，將不允許未接種人員，進入醫療機構駐院部門、學校、圖書館、博物館等地。

網民質疑侵犯人權

面對多地相繼針對「未接種疫苗者」發布禁令，網友正反意見紛呈，有人擔憂，「是不是侵犯人權了」、「難道我有禁忌症，到每個地方都要解釋嗎」，也有人表示，「特殊時期、特殊作法，理解。」

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責任編輯：李冰琪

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