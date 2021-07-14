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美澳等國聯合軍演登場之際 澳媒：中國情報船靠近

國情動向 16:39 2021/07/14

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美國和澳洲兩年一度的聯合軍演「護身軍刀（Talisman Sabre）」今日（14日）登場，澳洲傳媒報道，政府對中國情報船「天王星」號正在駛近澳洲海域，表示非常警惕。

這次軍演在昆士蘭及澳洲東海岸附近舉行，美澳合共有1.7萬兵力參加，加拿大、日本、新西蘭、南韓和英國的部隊也將參加軍演；印度、印尼法國及德國的人員亦會觀摩，合共11國參與。澳洲軍方表示，本次軍演旨在強化同盟關係，以及提升軍事戰鬥的即時應變能力。

據澳洲廣播公司引述國防部消息人士透露，中國「天王星」號正駛往昆士蘭州海域，將於周五抵達，隨後預計將監視「護身軍刀」軍演。

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）證實，國防軍已密切監視中國情報船數天。據了解，兩年前澳軍也偵測到「天王星」號監視「護身軍刀」演習。

莫里森：尊重在國際水域的權利 冀中國同樣待澳艦

《澳洲人報》引述總理莫里森（Scott Morrison）稱，政府對一艘停在昆士蘭海岸外的中國情報船非常警惕，但指其處於國際水域，而且可以合法地留在那裡。報道稱，該船位於澳洲領海範圍之外，但在澳洲專屬經濟區內，預計該船將在演習期間保持原位，直到8月中旬。

莫里森表示，澳洲尊重這艘船在該處的權利，並且期望在澳洲皇家海軍艦艇在中國附近進行自由航行時，得到中國的同樣對待，強調澳洲支持在國際水域的航行自由。

近年中澳關係惡化，澳洲加強與盟國關係，包括在美日澳印的四方安全對話（Quad）上加強合作，冀應對中國。中國曾表示，國家間的交往合作，不應針對第三方或損害第三方的利益；希望有關國家秉持開放、包容、共贏、理念，不要搞封閉排他的小圈子，多做有利於地區和平穩定和繁榮的事。

責任編輯：林佩怡

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