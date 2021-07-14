中國銀保監會：不良貸款仍有上升壓力 鼓勵銀行加大處置

中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞表示，6月不良貸款率已較年初下降，但 當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固，小微企業等仍面臨一定困難，未來不良貸款仍有上升壓力，銀保監會指導銀行審慎經營、強化風控，並鼓勵銀行 進一步加大不良貸款處置。

劉忠瑞今日（14日）在國新辦新聞發布會上稱，6月末，銀行業不良貸款餘額3.5萬億元，較年初增加1083億元，不良貸款率1.86%，保持在合理水平，並較年初下降0.08個百分點。

經濟恢復不均衡 不良貸款或將增加

他指出，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固，部分企業尤其是小微企業、個體工商戶生產經營，仍然面臨一定的困難。由於不良貸款暴露存在一定的滯後性，隨著延期還本付息政策到期，未來不良貸款仍然面臨上升壓力，不良貸款可能進一步增加。

他表示， 銀保監將 督促銀行按照實質重於形式的原則，採取預期信用損失法，充分評估風險，做實資產分類，足額計提撥備。 鼓勵銀行有效運用現金清收、核銷、批量轉讓等手段，進一步加大不良貸款處置。 支持銀行多渠道補充資本，增強抵御風險能力。

銀行利潤增速方面，他表示，由於去年上半年商業銀行累計實現淨利潤大概是1萬億元，按年下降9.4%，基數很低，預計今年上半年銀行業利潤增速會有一個明顯回升。

他還談到，上半年重點領域風險有效防控。高風險金融機構得到穩妥有序化解，中小機構改革化險工作穩步推進，影子銀行風險持續壓降，委託貸款、信託貸款較年初減少8,000多億元人民幣。

此外，目前內地房地產貸款增速降至10.3%，繼續低於全部貸款增速。同時，官方堅決防止資本無序擴張，強化平台企業金融業務審慎監管。

人民銀行上調外滙存款準備金率 出手阻人民幣過急升值（第三版）

人行：大量儲蓄集中銀行房地產不夠健康 應吸引部分到養老金

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道