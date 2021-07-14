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巴基斯坦中國人遇襲前 王毅促塔利班劃清恐怖勢力界限

國情動向 18:15 2021/07/14

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巴基斯坦發生巴士爆炸案，至少9名中國人遇害，中方強烈譴責襲擊，並敦促巴基斯坦盡快緝兇。由於巴士專門接載中國人員前往當地水電站工地，令人懷疑事次恐怖襲擊專門針對中國，只是至今未有組織承認責任。

今次襲擊就發生在，塔利班組織代表形容中國為「朋友」後不久。塔利班在阿富汗及巴基斯坦境內都有活動，而且內部派系眾多，主張也不盡相同。巴基斯坦襲擊發生前，中國國務委員兼外長王毅外訪中亞途中，曾促塔利班與恐怖勢力劃清界限。

阿富汗塔利班目前正與政府軍交戰，區內國家皆擔心，阿富汗亂局或使該國再次成為恐怖主義溫床。王毅周二（13日）在塔吉克斯坦首都杜尚別會見傳媒，表示長期以來，阿富汗政府為維護阿富汗的國家統一、社會穩定以及民生改善做了大量工作，應當得到公正的評價。

王毅指出，塔利班作為阿富汗的主要軍事力量，應當意識到對國家和民族承擔的責任，堅決同一切恐怖勢力劃清界限，以對國家和人民負責任的態度回歸阿富汗政治主流。

巴基斯坦巴士爆炸 多名中國公民死亡

王毅提阿富汗中國3點立場 美國應當反思自己角色

今次巴基斯坦恐襲凸顯，儘管塔利班代表上周在莫斯科向外界釋出善意，包括聲稱歡迎中國協助阿富汗重建，並會保證中方人員安全，然而區內亂局仍然值得各國憂慮。除了塔利班內部存在不同派系，並於阿富汗及巴基斯坦跨境活動，塔利班亦非在這些地區活躍的唯一武裝組織。

巴基斯坦4月中國大使入住酒店遭遇炸彈襲擊，巴基斯坦塔利班承認責任，所幸事發時中國大使外出避過一劫。巴基斯坦塔利班與阿富汗塔利班有千絲萬縷關係。

此外，巴基斯坦西部還有「俾路支解放軍」不滿中國在俾路支投資，多次發動襲擊，威脅中國一帶一路重點項目「中巴經濟走廊」。

胡錫進塔利班言論惹風波 顯阿富汗令國際真的頭痛

美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮

阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資

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責任編輯：連兆鋒

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