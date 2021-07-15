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中國二季度GDP增7.9% 略遜預期（第三版）

經濟脈搏 11:22 2021/07/15

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中國二季度國內生產總值（GDP）按年增7.9%，遜於預期的8%。上半年國內生產總值達532,167億元，按年增12.7%，兩年平均增長5.3%。

（新增消費、投資、進出口數據及組圖）

上半年GDP增長12.7%

國家統計局周四（15日）公布，初步核算，上半年國內生產總值532,167億元，按年增長12.7%，比一季度回落5.6個百分點；兩年平均增長5.3%，兩年平均增速比一季度加快0.3個百分點。

分季度看，一季度按年增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度增長7.9%，兩年平均增長5.5%。

【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期  經濟動力持穩

從三駕馬車來看，

  • 上半年，社會消費品零售總額211,904億元，按年增長23.0%，兩年平均增長4.4%，比一季度加快0.2個百分點；其中二季度按年增長13.9%，兩年平均增長4.6%。6月份，社會消費品零售總額37,586億元，按年增長12.1%，兩年平均增長4.9%；按月增長0.70%。
  • 上半年，全國固定資產投資（不含農戶）255,900億元，按年增長12.6%，6月份按月增長0.35%；兩年平均增長4.4%，比一季度加快1.5個百分點。
  • 上半年，貨物進出口總額180,651億元，按年增長27.1%。其中，出口98,493億元，按年增長28.1%；進口82,157億元，按年增長25.9%；進出口相抵，貿易順差16,336億元。貿易結構繼續優化。6月份，進出口總額32,916億元，按年增長22.0%。其中，出口18,122億元，按年增長20.2%；進口14,794億元，按年增長24.2%。

在就業方面，上半年，全國城鎮新增就業698萬人，完成全年目標的63.5%。6月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與5月份持平，比上年同期下降0.7個百分點。不過，隨著6月份畢業季到來，求職畢業生增多，就業結構性矛盾凸顯。統計局表示，下階段要堅持就業優先政策，延續實施減負穩崗擴就業政策，加強對重點群體的就業幫扶，優化就業服務，擴大就業容量，鞏固就業穩定的態勢。

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國家統計局新聞發言人劉愛華表示，總的來看，上半年國民經濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好。但也要看到，全球疫情持續演變，外部不穩定不確定因素較多；國內經濟恢復不均衡，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需努力。

下半年中美增長反轉？ 社科院張明：第四季人民幣或貶至6.8附近

受局部地區疫情影響 6月財新服務業PMI錄50.3為14個月最低

中國6月官方製造業PMI略回落  但價格趨緩需求回暖（第二版）

責任編輯：尹航

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經濟數據表現 經濟 疫情 進出口總額 遜於預期 社會消費品零售總額 零售 貿易 固定資產投資 國家統計局

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