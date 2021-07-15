中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第三版）

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中國二季度國內生產總值（GDP）按年增7.9%，遜於預期的8%。上半年國內生產總值達532,167億元，按年增12.7%，兩年平均增長5.3%。
國家統計局表示，總的來看，上半年國民經濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好。但也要看到，全球疫情持續演變，外部不穩定不確定因素較多；國內經濟恢復不均衡，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需努力。
（新增消費、投資、進出口數據及組圖）
上半年GDP增長12.7%
國家統計局周四（15日）公布，初步核算，上半年國內生產總值532,167億元，按年增長12.7%，比一季度回落5.6個百分點；兩年平均增長5.3%，兩年平均增速比一季度加快0.3個百分點。
分季度看，一季度按年增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度增長7.9%，兩年平均增長5.5%。
從三駕馬車來看，
在就業方面，上半年，全國城鎮新增就業698萬人，完成全年目標的63.5%。6月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與5月份持平，比上年同期下降0.7個百分點。不過，隨著6月份畢業季到來，求職畢業生增多，就業結構性矛盾凸顯。統計局表示，下階段要堅持就業優先政策，延續實施減負穩崗擴就業政策，加強對重點群體的就業幫扶，優化就業服務，擴大就業容量，鞏固就業穩定的態勢。
國家統計局新聞發言人劉愛華表示，總的來看，上半年國民經濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好。但也要看到，全球疫情持續演變，外部不穩定不確定因素較多；國內經濟恢復不均衡，鞏固穩定恢復發展的基礎仍需努力。
下半年展望 投資和進出口繼續向好
在投資方面，劉愛華指出，從下階段判斷，目前支持投資持續恢復的有利因素在不斷增多，包括市場活力在逐步增強、資金保障比較有力、穩投資政策在持續發力，以及從長期看，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化都蘊藏了巨大的投資空間。她表示，總體上，下階段投資將會繼續保持持續恢復的態勢。
至於外貿走勢，劉愛華指出，一方面，目前全球疫情走勢仍錯綜複雜，大宗商品價格上漲壓力仍較大，外部環境不穩定、不確定因素較多。另一方面，海外需求目前處於復甦態勢，國內需求也在繼續回升。同時中國企業應對外部變化的調整能力在日益增強，發展韌性較強，所以外貿出口也擁有較多有利條件。綜合判斷，全年外貿進出口有望保持較快增長。
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責任編輯：尹航