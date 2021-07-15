英國航母打擊群未到南海中國家門 多艦過百人染新冠

英國海軍派出剛服役航母「伊利沙伯女王號」「全球巡航」，與美國、荷蘭海軍驅護艦組成打擊群，打算到南海等東亞海域執行「航行自由」行動，並與日本海上自衛隊聯合軍演，向中國展示武力。可是英國航母打擊群目前尚在印度洋之際，英國傳媒報道，「伊利沙伯女王號」等多艘艦艇，已有超過100人感染新冠肺炎。

英國廣播公司（BBC）報道，「伊利沙伯女王號」航母打擊群日前穿過埃及蘇伊士運河，進入紅海，而海軍發言人承認，「例行檢測」測出航母打擊群「少數人員」染上新冠病毒。艦上目前已經採取戴口罩、保持社交距離、追蹤密切接觸者等措施，以防疫情擴散。

英國《太陽報》（The Sun）爆料稱，航母打擊群實際疫情，或非發言人說得這麽輕描淡寫。報道指，編隊內接近一半艦艇都出現病例，單計英軍旗艦「伊利沙伯女王號」航母，已有至少100人染病，而這些人本身都已打了兩針疫苗。

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英媒稱，打擊群5月從英國出發後，很可能是在6月底停靠塞浦路斯時，水手上岸休假感染了新冠病毒。打擊群7月初例行檢查時，發現疫情已經擴散。

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英國航母打擊群由9艘水面艦艇組成，除了「伊利沙伯女王號」，還有英軍驅逐艦、護衛艦、補給艦各2艘，加上1艘美軍驅逐艦，以及1艘荷蘭護衛艦。

英軍「伊利沙伯女王號」上，除了英軍自己的F-35B戰機，亦專門補充了美國海軍陸戰隊的F-35B「湊數」。

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打擊群爆發疫情，外界關注之後停靠多國港口行程會否受影響。

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）稱疫情正受控，並堅持打擊群會繼續執行任務，不會影響部署計劃。但他同時稱，不會讓任何人處於危險之中，如果航母指揮官必須做出不同決定，自己會完全支持。

英美海軍艦艇已非首次爆發疫情。

英軍護衛艦「諾森伯蘭號」（HMS Northumberland）去年12月執行任務期間，發現疑似感染病例，被迫返航，水手要接受隔離。

美軍航母「羅斯福號」去年3月更爆發大規模感染。美軍初時堅稱，無計劃將航母從任務中撤出，但羅斯福號疫情擴散，之後不得不停靠關島，全艦人員都要離船隔離及治療。

今次英軍航母打擊群人員雖已打了疫苗，但專家認為，疫苗在減少重症和死亡率方面表現突出，惟在預防感染和降低傳染性方面並不理想。由於艦艇上多為密閉空間，人員密集，一旦爆發疫情，一般防疫措施也未必可以控制。

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「伊利沙伯女王號」被揭爆發新冠疫情之前，華禮仕周一（12日）在美國，與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）會晤，聲言「在中國問題上，英國與美國肩並肩站在一起，確保我們在太平洋海域的同盟受到國際法的保護，確保我們代表的價值得到維護。」

對於域外國家以「航行自由」為名，向中國周邊海域派出軍艦，中國外交部、國防部等此前表明，希望有關國家為維護南海和平穩定作出建設性貢獻，不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫。中方維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在，製造緊張氣氛，插手地區事務，損害地區國家共同利益。

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責任編輯：連兆鋒